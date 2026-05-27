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SUL-AMERICANA

Veja onde assistir Botafogo x Caracas nesta quarta-feira (27)

Glorioso já está classificado e joga na Venezuela para cumprir tabela na Sul-Americana

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 18:37:27 Editado em 27.05.2026, 17:58:17
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Veja onde assistir Botafogo x Caracas nesta quarta-feira (27)
Autor A equipe carioca é a líder absoluta do Grupo E - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Caracas medem forças nesta quarta-feira (27), às 19h (pelo horário de Brasília), no Estádio Olímpico da UCV, na Venezuela. A partida é válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana. A delegação da equipe carioca chegou em solo venezuelano na noite da última segunda-feira para este compromisso.

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O Botafogo chega para o duelo com a situação completamente resolvida na competição. A equipe carioca é a líder absoluta do Grupo E, com 13 pontos, e não pode mais ser alcançada, o que garante a classificação direta para as oitavas de final de forma antecipada. Com esse cenário tranquilo, o técnico Franclim Carvalho deve usar o jogo como uma oportunidade para promover testes no elenco. No setor defensivo, Ferraresi e Justino deverão formar a dupla de zaga, uma vez que Bastos continua em recuperação no departamento médico.

O Caracas, por sua vez, soma nove pontos e já tem vaga certa para a disputa dos playoffs do torneio. Com um aproveitamento de 60%, fruto de duas vitórias e três empates, o time mandante vem de uma igualdade diante do Racing — tropeço dos argentinos que, inclusive, confirmou a liderança do Botafogo na rodada passada. O técnico Henry Meléndez não tem nenhuma baixa por lesão e deve manter a espinha dorsal do último jogo, realizando apenas uma alteração: a entrada de Sebastián González na vaga de Robert Hernández.

Onde assistir

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Prováveis escalações

Botafogo: Neto; Vitinho (Mateo Ponte), Ferraresi, Justino e Marçal (Alex Telles); Huguinho, Santi Rodríguez (Edenilson), Lucas Villalba e Montoro (Medina); Kauan Toledo e Arthur Cabral (Chris Ramos). Técnico: Franclim Carvalho. Desfalques: Kaio Pantaleão, Nathan Fernandes, Allan, Júnior Santos e Bastos (lesionados); Danilo (afastado).

Caracas: Benítez; Fereira, Quintero, Mago e Yendis; Larotonda e Irving Gudiño; Wilfred Correa, Covea e Sebastián González; Adrián Fernández. Técnico: Henry Meléndez. Desfalques: nenhum.

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