Veja onde assistir Botafogo x Bragantino neste sábado (12)
Jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece no Nilton Santos
Botafogo e Bragantino medem forças neste sábado (12), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto faz parte da 27ª rodada da fase única do Campeonato Brasileiro 2026.
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O Botafogo tenta melhorar seu desempenho na competição, já que não vence há cinco jogos, acumulando dois empates e três reveses. O triunfo alvinegro mais recente aconteceu no final de julho, atuando fora de casa contra o Cruzeiro. Na jornada passada, sob as ordens do treinador interino Rodrigo Bellão, o time ficou no empate sem gols diante do Palmeiras, também em seu estádio. A equipe contará com a volta de Tiquinho Soares, disponível pela primeira vez desde o fim de agosto, mas ele deve iniciar no banco de reservas.
O Bragantino também busca a vitória para se recuperar de duas quedas consecutivas, contra São Paulo e Bahia, e não se distanciar do seu principal objetivo: uma vaga na Libertadores. Atualmente, o time paulista ocupa a nona posição com 35 pontos, oito a menos que o Bahia, que é o quinto colocado e fecha a zona de classificação para o torneio continental (G-5). Para o duelo, o técnico Vagner Mancini terá as voltas de Agustin Sant'Anna e Isidro Pitta, que cumpriram suspensão, mas perde Alix Vinícius pelo terceiro cartão amarelo, além de ter Rodriguinho como provável desfalque por conta de dores no joelho.
Onde assistir
Amazon Prime.
Escalações
Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Lucas Monzón, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho e Danilo; Júnior Santos (Tiquinho Soares), Montoro e Medina; Danilo Pereira. Técnico: Rodrigo Bellão.
Bragantino: Tiago Volpi; Agustin Sant'Anna, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Wallace Yan, Fernando e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.