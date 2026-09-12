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Veja onde assistir Botafogo x Bragantino neste sábado (12)

Jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece no Nilton Santos

Escrito por Da Redação
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Veja onde assistir Botafogo x Bragantino neste sábado (12)
Autor Botafogo não vence há cinco jogos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Bragantino medem forças neste sábado (12), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto faz parte da 27ª rodada da fase única do Campeonato Brasileiro 2026.

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O Botafogo tenta melhorar seu desempenho na competição, já que não vence há cinco jogos, acumulando dois empates e três reveses. O triunfo alvinegro mais recente aconteceu no final de julho, atuando fora de casa contra o Cruzeiro. Na jornada passada, sob as ordens do treinador interino Rodrigo Bellão, o time ficou no empate sem gols diante do Palmeiras, também em seu estádio. A equipe contará com a volta de Tiquinho Soares, disponível pela primeira vez desde o fim de agosto, mas ele deve iniciar no banco de reservas.

O Bragantino também busca a vitória para se recuperar de duas quedas consecutivas, contra São Paulo e Bahia, e não se distanciar do seu principal objetivo: uma vaga na Libertadores. Atualmente, o time paulista ocupa a nona posição com 35 pontos, oito a menos que o Bahia, que é o quinto colocado e fecha a zona de classificação para o torneio continental (G-5). Para o duelo, o técnico Vagner Mancini terá as voltas de Agustin Sant'Anna e Isidro Pitta, que cumpriram suspensão, mas perde Alix Vinícius pelo terceiro cartão amarelo, além de ter Rodriguinho como provável desfalque por conta de dores no joelho.

Onde assistir

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Escalações

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Lucas Monzón, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho e Danilo; Júnior Santos (Tiquinho Soares), Montoro e Medina; Danilo Pereira. Técnico: Rodrigo Bellão.

Bragantino: Tiago Volpi; Agustin Sant'Anna, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Wallace Yan, Fernando e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

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