Botafogo e Bahia duelam neste sábado (28), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e coloca frente a frente equipes com objetivos opostos nesta reta final.

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Sem conseguir engrenar sob o comando de Tite, o Botafogo atravessa uma fase delicada e ainda luta para permanecer na Série A. Com 43 pontos somados, o time carioca aparece na 14ª colocação, com apenas dois pontos de vantagem sobre o Z-4, mas uma vitória diante dos baianos já garante a permanência na elite em 2027. Para o jogo, o treinador precisará mexer na defesa por conta das suspensões de Ferraresi e Marçal, além da baixa de Jordan Barrera, fora da temporada por lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo. O setor de meio-campo também pode sofrer alterações com a volta de Huguinho aos relacionados após ficar fora na rodada passada, enquanto Montoro e o volante Danilo tendem a ganhar espaço entre os titulares.

Do outro lado, o Bahia chega pressionado por uma sequência de três jogos sem vencer no Brasileirão, incluindo uma derrota em casa para o Coritiba na última rodada. Mesmo com a queda de rendimento, a equipe segue no G-6 e pode assegurar a classificação para a Libertadores caso vença no Rio de Janeiro e conte com uma combinação de resultados no fim de semana. O técnico Rogério Ceni não terá Acevedo, que cumpre suspensão automática após ser expulso na rodada anterior, além do lesionado Léo Vieira. Caio Alexandre é o mais cotado para assumir a vaga no meio-campo, enquanto o restante da formação titular deve ser mantido.

Onde assistir

sportv e Premiere.

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Prováveis escalações

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Kaio Pantaleão, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Medina; Montoro, Matheus Martins e Tiquinho Soares. Técnico: Tite.

Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Erick (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Veliz. Técnico: Rogério Ceni.