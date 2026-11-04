Veja onde assistir Botafogo x Atlético-MG nesta quarta-feira (04)

Botafogo e Atlético-MG entram em campo nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O confronto é válido pela 34ª rodada da fase única do Campeonato Brasileiro.

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O Botafogo tenta se distanciar da zona de rebaixamento do torneio nacional após perder por 2 a 1 para o Remo, em Belém. Com 39 pontos conquistados, o time tem apenas dois a mais que o Grêmio, equipe que abre o Z-4. Para atrair os torcedores, a diretoria alvinegra fez uma promoção de ingressos. O técnico Tite possui um retrospecto de uma vitória (contra a Chapecoense), um empate e quatro derrotas nas seis partidas que comandou. Para o duelo, o treinador terá as voltas de Tiquinho Soares e Montoro, mas não contará com o lesionado Danilo e nem com Júnior Santos (por questões contratuais junto ao Galo).

Já o Atlético-MG enfrenta sua pior sequência do ano, amargando quatro derrotas consecutivas (para Montevidéu City Torque, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio). Ocupando o sétimo lugar com 50 pontos, o Galo busca recuperação, mas o treinador Eduardo Domínguez mandará a campo uma equipe alternativa focando no duelo do fim de semana diante do Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil. Com os titulares em Belo Horizonte, o time terá três zagueiros e ataque improvisado, podendo contar com o goleiro Everson, já recuperado de lesão.

Onde assistir

TV Globo e Premiere.

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Prováveis escalações

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón (Marçal) e Alex Telles; Huguinho, Edenilson (Medina) e Montoro; Ziyech, Matheus Martins e Tiquinho Soares. Técnico: Tite.

Atlético-MG: Everson (Delfim); Léo Duarte, Vitão, Vitor Hugo e Pascini; Pérez, Cissé, Alexsander e Scarpa; Preciado e Cauã Soares. Técnico: Eduardo Domínguez.