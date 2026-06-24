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FUTEBOL

Veja onde assistir Bósnia x Catar ao vivo nesta quarta-feira (24)

O confronto é de extrema importância e vale pela 3ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 15:15:30 Editado em 24.06.2026, 15:15:24
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Veja onde assistir Bósnia x Catar ao vivo nesta quarta-feira (24)
Autor Estádio Lumen Field, situado em Seattle, nos EUA - Foto: Reprodução/FIFA

Bósnia e Catar entram em campo na tarde desta quarta-feira (24), a partir das 16h (de Brasília), em duelo realizado no Lumen Field, situado em Seattle, nos Estados Unidos. O confronto é de extrema importância e vale pela 3ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026.

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A equipe da Bósnia chega para este compromisso decisivo do torneio mundial buscando consolidar sua estratégia na fase de grupos. O time comandado por seu treinador foca em somar pontos cruciais nesta rodada para seguir firme na briga por seus objetivos dentro da principal competição de futebol do planeta.

Por outro lado, a seleção do Catar também joga suas cartas na competição e quer demonstrar sua força na rodada atual. A equipe entra focada em superar o adversário em território norte-americano para garantir um bom resultado e melhorar sua situação na tabela do grupo.

Onde assistir

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Prováveis escalações

Bósnia: Vasilj; Dedic, Katic, Hadzikadunic e Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic e Memic; Demirovic e Dzeko.

Catar: Abunada; Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi e Al Brake; Gaber, Fathy e Laye; Edmilson Júnior, Abdurisag e Afif.

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