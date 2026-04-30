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Veja onde assistir Bolívar x Fluminense ao vivo nesta quinta-feira

Saiba tudo sobre o duelo da Libertadores entre Bolívar e Fluminense pela 3ª rodada da fase de grupos

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 18:45:42 Editado em 30.04.2026, 16:58:22
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Veja onde assistir Bolívar x Fluminense ao vivo nesta quinta-feira
Autor O fluminense enfrenta o Bolívar fora de casa - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Bolívar e Fluminense entram em campo nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz. O confronto é válido pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores de 2026.

O Bolívar, que entrou em 2026 como um dos times mais tradicionais do torneio e um dos favoritos do Grupo C, ainda não conseguiu transformar esse status em resultados. A equipe boliviana amarga a lanterna da chave com apenas um ponto, vindo de uma derrota na estreia por 1 a 0 contra o Independiente Rivadavia e um empate em 1 a 1 com o La Guaira. A má fase resultou na demissão do técnico Flavio Robatto na última semana. Agora, sob o comando do ídolo e treinador interino Vladimir Soria, o time deve manter a base titular, chegando com a confiança de uma goleada por 6 a 0 sobre o Real Tomayapo, jogo em que aproveitou para poupar parte do elenco.

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O Fluminense vive uma situação idêntica na tabela, tendo somado o mesmo único ponto em seis disputados. A equipe comandada por Luis Zubeldía iniciou a campanha com um empate sem gols diante do La Guaira e sofreu uma derrota traumática por 2 a 1 em casa para o Independiente Rivadavia, resultado que gerou fortes protestos da torcida no Maracanã. Desde então, o Tricolor conseguiu reagir na temporada e não perdeu mais, vindo de uma vitória sobre a Chapecoense no último domingo. Apesar do desafio da altitude de La Paz, o time carioca deve entrar com força máxima, tendo a entrada de Alisson no lugar de Serna como a única alteração provável no meio-campo.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Paramount+.

Prováveis escalações-

Bolívar: Lampe; Jesús Segredo, Arreaga, Echeverría e José Segredo; Justiniano, Robson Matheus e Melgar; Dorny Romero, Oyola e Cauteruccio. Técnico: Vladimir Soria (interino).

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Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Bernal, Hércules e Alisson; Savarino, Canobbio e Castillo. Técnico: Luis Zubeldía.



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