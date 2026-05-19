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Veja onde assistir Boca Juniors x Cruzeiro ao vivo nesta terça-feira

Confira os detalhes do duelo decisivo pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores na Bombonera

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 21:15:57 Editado em 19.05.2026, 16:53:35
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Veja onde assistir Boca Juniors x Cruzeiro ao vivo nesta terça-feira
Autor Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Nesta terça-feira, Boca Juniors e Cruzeiro entram em campo às 21h30 (horário de Brasília), no emblemático estádio de La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina. O confronto é válido pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores e carrega um peso enorme, podendo selar de vez o destino de ambas as equipes no torneio continental.

Os donos da casa enfrentam um cenário de instabilidade e muita pressão, crise que se agravou justamente após o revés para a Raposa no Mineirão. Pelo Campeonato Argentino, o time caiu diante do Huracán e acabou eliminado em plena Bombonera. A situação na Libertadores também é delicada após a derrota para o Barcelona de Guayaquil: o técnico Claudio Úbeda está com o cargo ameaçado, e a equipe corre risco de eliminação precoce já nesta terça caso perca o jogo e a Universidad Católica vença o Barcelona.

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O Cruzeiro, por outro lado, atravessa um momento positivo, embalado por bons resultados no Brasileirão, onde somou quatro pontos importantes atuando como visitante — vitória por 2 a 1 sobre o Bahia e empate em 1 a 1 com o Palmeiras. Pela competição sul-americana, a equipe vem de um empate sem gols fora de casa contra a Universidad Católica. Uma vitória na Bombonera garante matematicamente a classificação celeste para as oitavas de final. Em caso de derrota, o time chegará à rodada decisiva dependendo de combinações de resultados para seguir vivo.

Onde assistir

Paramount.

Prováveis escalações-

Boca Juniors: Leandro Brey; Braida (Weigandt), Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa e Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Delgado e Tomás Aranda; Merentiel e Milton Giménez (Ángel Romero). Técnico: Claudio Úbeda.

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Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Christian, Matheus Pereira e Gerson; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

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