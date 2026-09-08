Veja onde assistir Boca Juniors e São Paulo pelas quartas da Sul-Americana

Boca Juniors e São Paulo duelam nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio La Bombonera, localizado em Buenos Aires, na Argentina. A partida marca o jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

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A equipe do Boca Juniors atinge o confronto mantendo uma série invicta de dez partidas. O clube não é derrotado desde a fase de playoffs da Sul-Americana, oportunidade em que sofreu o revés contra o O'Higgins, do Chile, garantindo a classificação nos pênaltis. O grupo vem conquistando estabilidade no ano depois de alterar sua comissão técnica, acumulando seis triunfos, seis igualdades e apenas dois tropeços sob o comando do técnico Rodolfo Arruabarrena.

O São Paulo entra em campo vivendo um momento positivo. Depois de encerrar um jejum de dez partidas sem triunfos no Campeonato Brasileiro, o grupo dirigido por Dorival Júnior enfileirou duas vitórias seguidas e aliviou sua situação na competição. O comandante revelou publicamente que escalará a formação titular máxima no duelo diante dos argentinos, a despeito do clássico diante do Palmeiras agendado para o próximo fim de semana.

Onde assistir

SBT, ESPN e Disney+.

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Prováveis escalações

Boca Juniors: Alvaro Montero; Lozano, Di Lollo, Pellegrino (Herrera) e Blanco; Ascacíbar, Paredes e Tomás Belmonte; Alan Velasco (Leonel Flores), Sebastián Villa e Merentiel. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

São Paulo: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho (Pablo Maia), Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.