Veja onde assistir Blooming x Bragantino ao vivo nesta quinta-feira

Blooming e Red Bull Bragantino medem forças nesta quinta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio El Tahuichi, na Bolívia. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Vale lembrar que, no confronto do primeiro turno realizado em Bragança Paulista, a equipe brasileira superou os bolivianos por 3 a 2, garantindo a vitória com um gol no último minuto.

O Blooming amarga a quarta e última posição da chave, com apenas um ponto somado. Para manter viva a esperança de avançar para a próxima fase da competição, a equipe boliviana tem a obrigação de vencer o duelo de hoje. O clube atravessa uma fase turbulenta que resultou na saída do técnico Mauricio Soria. O auxiliar Raúl Gutiérrez assumiu o comando na última segunda-feira e fará sua estreia esta noite. Na sua apresentação, o novo treinador revelou ter dúvidas sobre a utilização de dois ou três zagueiros, mas prometeu manter a identidade de jogo. O time não terá o uruguaio Matias Abisab, que cumpre suspensão após ser expulso contra o Carabobo, além dos lesionados Diago Gimenez e Denilson Durán.

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O Bragantino, por sua vez, busca entrar na zona de classificação do grupo. Ocupando a terceira colocação com três pontos, o Massa Bruta precisa derrotar os mandantes e ainda torcer por um revés do Carabobo frente ao River Plate. O time venezuelano é o atual vice-líder, com seis pontos, o que exige que o esquadrão paulista também o ultrapasse no saldo de gols para assumir o segundo lugar. Para o compromisso, o técnico Vagner Mancini não terá à disposição o zagueiro Alix Vinícius, expulso diante do River Plate. Com essa baixa, a dupla defensiva deverá ser formada por Pedro Henrique e Gustavo Marques.

Onde assistir

ESPN.

Prováveis escalações-

Blooming: Uraezaña; Mendoza, Carrasco, Vila e Eduardo Álvarez; Moisés Villarroel, Bejarano e Oliveros; Miguel Villarroel, Antony Vásquez e Garcés. Técnico: Raúl Gutiérrez.

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Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Herrera; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.



