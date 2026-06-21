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Veja onde assistir Bélgica x Irã pela Copa do Mundo neste domingo (21)

Partida acontece às 16h no SoFi Stadium, em Los Angeles

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 15:48:58 Editado em 21.06.2026, 15:48:52
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Veja onde assistir Bélgica x Irã pela Copa do Mundo neste domingo (21)
Autor SoFi Stadium, situado em Los Angeles, nos Estados Unidos - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Bélgica e Irã entram em campo neste domingo (21), a partir das 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, situado em Los Angeles, nos Estados Unidos. O confronto vale pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. A partida ganha um peso extra para o grupo, dado que todas as quatro equipes (incluindo Egito e Nova Zelândia) iniciaram o torneio empatadas com um ponto cada, transformando este duelo em uma oportunidade direta de desempate rumo à classificação.

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Em seu primeiro compromisso na competição, a seleção da Bélgica apresentou um futebol aquém das expectativas e obteve apenas um empate por 1 a 1 contra o Egito. Por conta disso, o plantel chega com a obrigação de vitória para ratificar sua condição de favorita na chave. O meia Kevin De Bruyne permanece como o grande líder técnico do grupo, enquanto o jovem Jérémy Doku desponta como o principal nome da nova geração do país.

Por outro lado, o Irã avaliou positivamente a igualdade em 2 a 2 diante da Nova Zelândia na estreia, partida na qual demonstrou bom poder de reação e competitividade, ocorrendo em meio a protestos de cidadãos iranianos nos arredores do estádio. O selecionado foca em superar os entraves políticos e os problemas logísticos encontrados em solo americano para tentar buscar uma surpresa nesta etapa inicial. O atacante Mehdi Taremi se consolida como a grande referência técnica dos iranianos.

Onde assistir

CazéTV.

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Prováveis escalações

Bélgica: Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne; Onana, Tielemans, De Bruyne; Saelemaekers (ou Lukebakio), Trossard e De Ketelaere. Técnico: Rudi Garcia.

Irã: Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi; Mohebi, Ezatolahi, Ghorbani (ou Ghayedi), Yousefi (ou Hajsafi); Taremi e Moghanlou (ou Alipour). Técnico: Amir Ghalenoei.

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