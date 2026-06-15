Veja onde assistir Bélgica x Egito ao vivo nesta segunda-feira (15)

Bélgica e Egito realizam seu confronto de estreia pelo Grupo G da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (15), a partir das 16h (horário de Brasília). O duelo ocorrerá em território norte-americano, no estádio de Seattle, nos Estados Unidos, marcando o primeiro compromisso de ambas as equipes na competição mais importante do futebol mundial.

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A seleção da Bélgica chega para este Mundial sustentando uma marca expressiva de 17 partidas sem derrotas. Ao longo de todo o ciclo preparatório iniciado após o Catar-2022, os belgas mostraram força ofensiva ao registrarem a quinta melhor média de gols (2,45 por partida) entre os 48 participantes do torneio, garantindo vaga de forma invicta nas Eliminatórias, embora tenham decepcionado na Eurocopa e na Liga das Nações. Enquanto astros consolidados como De Bruyne e Lukaku seguem como referências e Doku surge em alta, a grande preocupação gira em torno do sistema defensivo, que vem sofrendo com a renovação de elenco e expôs fragilidades ao ceder gols para equipes teoricamente mais fracas, como Cazaquistão, Eslováquia, Israel e País de Gales, restando também dúvidas sobre o estado físico de Lukaku devido a uma lesão muscular recente.

Pelo lado do Egito, o plantel também exibe figuras de peso internacional como Salah, Marmoush e Zizo, destacando-se prioritariamente pela sua solidez na retaguarda, com média de somente 0,75 gol sofrido por jogo no ciclo (11ª melhor marca do torneio), contra um ataque menos produtivo que assinalou 1,65 gol por jogo (ocupando a 31ª posição). Comandado pelo ex-atacante e maior artilheiro da história da seleção Hossam Hassan, a equipe avançou sem derrotas nas Eliminatórias, mas tenta afastar as desconfianças causadas pelo quarto lugar na Copa Africana de Nações e busca atingir um feito inédito: conquistar a primeira vitória egípcia na história das Copas do Mundo, apostando na liderança de Salah — vice-artilheiro das Eliminatórias e da Copa Africana — e na novidade Abdelkarim, jovem promessa de 18 anos do Barcelona.

Onde assistir

TV Globo, ge tv e CazéTV.

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Prováveis escalações

Bélgica: Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele e Castagne; Onana, Tielemans e De Bruyne; Trossard, Doku e De Ketelaere. Técnico: Rudi Garcia.

Egito: Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim e Fatouh; Lashin, Attia e Ashour; Trezeguet, Salah e Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.