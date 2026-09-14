Veja onde assistir Bahia x Remo ao vivo nesta segunda-feira (14)
Confronto válido pela 27ª rodada do Brasileirão acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador
Bahia e Remo se enfrentam às 20h (de Brasília) desta segunda-feira (14), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, localizada em Salvador (BA). A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Tricolor chega embalado após derrotar o Bragantino pelo placar de 3 a 2, atingindo dez partidas de invencibilidade, a maior marca sem derrotas de sua história na era dos pontos corridos. O clube baiano busca manter o ótimo momento para superar o adversário paraense, que tem sido sua grande pedra no sapato na temporada ao levar a melhor nos três duelos disputados entre eles até o momento.
LEIA MAIS: Sobe para quatro o número de mortos pelas tempestades no Paraná
Já o Remo atravessa seu período mais complicado no ano, acumulando uma sequência de oito jogos sem vencer no somatório das competições (seis destes pela Série A). A vitória de adversários diretos na luta contra a zona de rebaixamento deixou o cenário dos azulinos ainda mais delicado, transformando a partida em um duelo crucial em que apenas o triunfo interessa. Em meio a esse momento, o atacante Galeano ressaltou a expectativa de marcar seu primeiro gol vestindo a camisa do clube.
Onde assistir
Premiere.
Prováveis escalações
Bahia: Ronaldo; Roman Gomez, Marcos Victor (Kanu), David Duarte e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Veliz. Técnico: Rogério Ceni.
Remo: Marcelo Rangel; Pikachu, Marllon, Tchamba e Marlon; Picco, Patrick e Zé Ricardo; Galeano (Alef Manga), Jajá e Taliari. Técnico: Léo Condé.