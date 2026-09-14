Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
EM SALVADOR

Veja onde assistir Bahia x Remo ao vivo nesta segunda-feira (14)

Confronto válido pela 27ª rodada do Brasileirão acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja onde assistir Bahia x Remo ao vivo nesta segunda-feira (14)
Autor O Tricolor atingiu dez partidas de invencibilidade - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Remo se enfrentam às 20h (de Brasília) desta segunda-feira (14), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, localizada em Salvador (BA). A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor chega embalado após derrotar o Bragantino pelo placar de 3 a 2, atingindo dez partidas de invencibilidade, a maior marca sem derrotas de sua história na era dos pontos corridos. O clube baiano busca manter o ótimo momento para superar o adversário paraense, que tem sido sua grande pedra no sapato na temporada ao levar a melhor nos três duelos disputados entre eles até o momento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Sobe para quatro o número de mortos pelas tempestades no Paraná

Já o Remo atravessa seu período mais complicado no ano, acumulando uma sequência de oito jogos sem vencer no somatório das competições (seis destes pela Série A). A vitória de adversários diretos na luta contra a zona de rebaixamento deixou o cenário dos azulinos ainda mais delicado, transformando a partida em um duelo crucial em que apenas o triunfo interessa. Em meio a esse momento, o atacante Galeano ressaltou a expectativa de marcar seu primeiro gol vestindo a camisa do clube.

Onde assistir

Premiere.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Roman Gomez, Marcos Victor (Kanu), David Duarte e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Veliz. Técnico: Rogério Ceni.

Remo: Marcelo Rangel; Pikachu, Marllon, Tchamba e Marlon; Picco, Patrick e Zé Ricardo; Galeano (Alef Manga), Jajá e Taliari. Técnico: Léo Condé.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bahia Campeonato Brasileiro casa de apostas Futebol remo série a
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV