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Veja onde assistir Bahia x Internacional ao vivo neste domingo

O confronto é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja onde assistir Bahia x Internacional ao vivo neste domingo
Autor Mercado, zagueiro do Internacional - Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Bahia e Internacional medem forças neste domingo, às 19h30 (horário de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, localizada em Salvador. O confronto é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

-LEIA MAIS: Santos derrota o Corinthians fora de casa e mostra poder de recuperação

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O Esquadrão chega embalado após derrotar o rival Vitória fora de casa no último domingo, quebrando uma sequência de cinco empates seguidos e mantendo-se na cola do G-5 da Série A. O desafio do Tricolor agora é melhorar o desempenho como mandante, visto que possui a 15ª pior campanha em seus domínios, com apenas quatro triunfos em 12 jogos. Para a partida, o técnico Rogério Ceni perdeu o volante Jean Lucas, suspenso pelo terceiro amarelo após tirar a camisa na comemoração do gol no Ba-Vi 508. Por outro lado, Ademir (recuperado de lesão) e Kauê Furquim (que estava na Seleção Sub-17) retornam à equipe. Kike Olivera deve seguir no lado direito do ataque, mantendo a base titular do último jogo.

Do outro lado, o Colorado vem de um empate sem gols no Gre-Nal disputado no Beira-Rio, pela Copa do Brasil, e vive um momento delicado, amargando cinco partidas gerais sem vitórias. Levando em conta apenas o Brasileirão, a situação é mais grave: são oito rodadas de jejum, acumulando quatro derrotas. Ocupando a 16ª posição com 25 pontos, a equipe necessita de um resultado positivo para seguir fora do Z-4 e amenizar a crise antes da decisão contra o maior rival no torneio de mata-mata. O técnico Paulo Pezzolano não terá os suspensos Bruno Gomes, Mercado e Paulinho. Com isso, Aguirre assume a lateral direita, Félix Torres entra na zaga ao lado de Maripán e Bruno Henrique retorna ao meio-campo. Há ainda a possibilidade de alguns atletas serem preservados visando o confronto da próxima semana contra o Grêmio.

Onde assistir

  • Premiere.

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Roman Gomez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Veliz. Técnico: Rogério Ceni.

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Internacional: Matheus Cunha; Aguirre, Félix Torres, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick (Calebe); Vitinho, Carbonero e Bernabei. Técnico: Paulo Pezzolano.

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