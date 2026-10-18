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Veja onde assistir Bahia x Flamengo ao vivo pelo Brasileirão neste domingo

Rubro-Negro busca a vitória para recuperar a liderança, enquanto o Tricolor quer vaga na Libertadores

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja onde assistir Bahia x Flamengo ao vivo pelo Brasileirão neste domingo
Autor Foto: Pixabay

Neste domingo (18), Bahia e Flamengo medem forças às 18h30, no gramado da Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O duelo ganha ares de decisão para a equipe carioca, que precisará superar a força da torcida mandante enquanto lida com a forte pressão imposta pelo Palmeiras na tabela.

O Esquadrão de Aço segue firme com o objetivo de garantir o seu passaporte para a próxima Libertadores da América. Caso consiga o triunfo diante de seus torcedores, a equipe baiana terá a chance de reassumir a quinta posição do campeonato, colocação que assegura a ida para a fase preliminar do torneio continental.

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Pelo lado do Rubro-Negro, a matemática na disputa pelo título é bem simples: os três pontos reconduzem o time à liderança, mas um tropeço (empate ou derrota) o mantém na segunda colocação. Vale lembrar ainda que os cariocas terão um embate direto contra o Palmeiras na 36ª rodada, atuando em São Paulo.

Onde assistir

Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações

Bahia: escala completa não divulgada. O técnico Rogério Ceni tem apenas a ausência de Léo Vieira (lesionado).

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Flamengo: escalação completa não divulgada. A equipe não terá Arrascaeta e Danilo (fraturas), Saúl (dores), além de Ayrton Lucas e Evertton Araújo (em transição física).

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