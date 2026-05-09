Veja onde assistir Bahia x Cruzeiro ao vivo neste sábado (09)

Bahia e Cruzeiro entram em campo neste sábado (09), às 21h (horário de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e reúne times que vivem momentos bem diferentes na competição nacional.

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Ocupando o sexto lugar na tabela com 22 pontos, o Esquadrão de Aço vem de um empate conquistado nos minutos finais diante do São Paulo, fora de casa. Apesar de pontuar, o Tricolor baiano enfrenta sua pior sequência do ano em 2026, acumulando quatro partidas seguidas sem vitórias, sendo três delas pelo Brasileirão. O técnico Rogério Ceni aproveitou a semana livre para treinos e, sem novos problemas de suspensão ou lesão, deve mandar a campo a mesma equipe titular que atuou na última rodada.

A Raposa, por outro lado, tenta se reerguer na Série A após um revés por 3 a 1 no clássico contra o Atlético-MG, no Mineirão. Somado a isso, o time vem de um empate sem gols no meio de semana contra a Universidad Católica, pela Libertadores. No Brasileiro, o Cruzeiro encontra-se na modesta 15ª posição, com 16 pontos, possuindo apenas um ponto de margem para o Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O treinador Artur Jorge precisará fazer mudanças obrigatórias, já que Kaiki e Keny Arroyo cumprem suspensão, enquanto Kauã Prates está lesionado, o que exigirá improvisações na defesa e opções no ataque.

Onde assistir

Premiere e Sportv.

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Prováveis escalações

Bahia: Léo Vieira, Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan e Kauã Moraes (Villalba); Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Wanderson (Neyser) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.