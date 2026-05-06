Veja onde assistir Audax Italiano x Vasco ao vivo nesta quarta-feira

Audax Italiano e Vasco da Gama entram em campo nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Bicentenario La Florida, em território chileno. O jogo é válido pela quarta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana de 2026. O agrupamento encontra-se bastante acirrado, com Vasco, Olimpia e Audax empatados com quatro pontos cada. A competição mantém o regulamento em que apenas o líder da chave avança diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo colocado precisará disputar uma repescagem contra um dos terceiros colocados da Libertadores.

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O Vasco chega para o confronto na liderança do grupo beneficiado pelo saldo de gols, vantagem conquistada após a vitória por 3 a 0 contra o Olimpia na última rodada continental. No âmbito nacional, o Cruz-Maltino ocupa o 13º lugar do Brasileirão com 17 pontos, vindo de um empate heroico por 2 a 2 contra o Flamengo no Maracanã, alcançado no último lance após estar perdendo por dois gols de diferença. Seguindo o planejamento da comissão técnica, o time carioca jogará com uma formação majoritariamente reserva e será comandado pelos auxiliares Marcelo Salles e Bruno Lazaroni, já que o técnico Renato Gaúcho segue cumprindo suspensão imposta pela Conmebol.

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O Audax Italiano, por sua vez, tenta reencontrar o caminho das vitórias. O time chileno empatou em 1 a 1 com o Barracas Central na última rodada do torneio internacional. Curiosamente, o único triunfo da equipe na Sul-Americana foi exatamente no primeiro encontro contra o Vasco, em São Januário, em uma virada por 2 a 1 marcada por polêmicas de arbitragem e duas expulsões do lado carioca. Desde aquela partida no Rio de Janeiro, o Audax não sabe o que é vencer, acumulando tropeços tanto no Campeonato Chileno quanto no torneio continental. Gustavo Lema, técnico da equipe, não tem desfalques para a partida.

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Onde assistir

Paramount+.

Prováveis escalações

Audax Italiano: Tomás Ahumada; Ortiz, Daniel Piña, Ferrario e Matus; Zenteno, Collao e Guajardo; Chiaverano, Vadulli e Cabral. Técnico: Gustavo Lema.

Vasco: Daniel Fuzato; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, JP (Ramon Rique) e Tchê Tchê; Marino Hinestroza, Nuno Moreira e Spinelli. Técnico: Marcelo Salles.