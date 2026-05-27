Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
SUL-AMERICANA

Veja onde assistir Atlético-MG x Puerto Cabello ao vivo nesta quarta-feira (27)

Galo e venezuelanos fazem duelo de vida ou morte na rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 18:40:48 Editado em 27.05.2026, 17:49:37
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja onde assistir Atlético-MG x Puerto Cabello ao vivo nesta quarta-feira (27)
Autor O Atlético-MG precisa ganhar para continuar na competição - Foto: Paulo Henrique França/Atlético

Atlético-MG e Puerto Cabello medem forças nesta quarta-feira, às 19h (pelo horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O embate é válido pela rodada derradeira da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana. Vale destacar uma regra importante do torneio continental: os cartões amarelos só serão zerados a partir das semifinais, portanto, os atletas que receberem a terceira advertência agora ficarão de fora do primeiro duelo de um eventual mata-mata.

LEIA MAIS: Comissão aprova relatório de PEC que acaba com escala 6x1

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apesar de vir de um revés por 1 a 0 diante do Corinthians no Brasileirão, o Galo chega com a confiança em dia para o confronto, pois apresentou um bom futebol e vem ganhando ritmo. A situação atleticana, que ocupa a terceira posição da chave, é de tudo ou nada: apenas a vitória garante a sobrevivência na competição, e qualquer outro placar significa a eliminação precoce. Focado na classificação, o técnico Eduardo Domínguez deve escalar a base titular da última partida. As principais incertezas estão no meio-campo, com a disputa entre Alan Franco e Alexsander, além da briga por posição mais à frente entre Alan Minda e Victor Hugo.

Do outro lado, o Puerto Cabello desembarca embalado por um triunfo de 2 a 1 contra a Universidad Central de Venezuela, em jogo válido pelo certame nacional. A equipe lidera o Grupo B com sete pontos conquistados, mas vive um cenário de muita pressão: necessita ganhar para carimbar a vaga direta, já que uma derrota culminará em sua eliminação. Sem lidar com ausências no elenco, o comandante Eduardo Saragó preservou alguns titulares no campeonato local exatamente para mandar força máxima a campo contra o Alvinegro.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Tressoldi, Alonso e Lodi; Alan Franco (Alexsander), Maycon e Bernard; Alan Minda (Victor Hugo), Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez. Desfalques: Patrick, Índio e Scarpa. Pendurados: Bernard e Cuello.

Puerto Cabello: Joel Graterol; Jefre Vargas, Obradovic, Ramos e Rosales; González, Moreno e Saggiomo; Castillo, Flores e Ponce. Técnico: Eduardo Saragó. Desfalques: ninguém.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Atlético-MG Atlético-MG x Puerto Cabello CLASSIFICAÇÃO Conmebol Sul-Americana Futebol futebol brasileiro jogos internacionais Puerto Cabello Veja onde assistir Atlético-MG x Puerto Cabello ao vivo nesta quarta-feira (27)
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV