Veja onde assistir Atlético-MG x Puerto Cabello ao vivo nesta quarta-feira (27)

Atlético-MG e Puerto Cabello medem forças nesta quarta-feira, às 19h (pelo horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O embate é válido pela rodada derradeira da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana. Vale destacar uma regra importante do torneio continental: os cartões amarelos só serão zerados a partir das semifinais, portanto, os atletas que receberem a terceira advertência agora ficarão de fora do primeiro duelo de um eventual mata-mata.

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Apesar de vir de um revés por 1 a 0 diante do Corinthians no Brasileirão, o Galo chega com a confiança em dia para o confronto, pois apresentou um bom futebol e vem ganhando ritmo. A situação atleticana, que ocupa a terceira posição da chave, é de tudo ou nada: apenas a vitória garante a sobrevivência na competição, e qualquer outro placar significa a eliminação precoce. Focado na classificação, o técnico Eduardo Domínguez deve escalar a base titular da última partida. As principais incertezas estão no meio-campo, com a disputa entre Alan Franco e Alexsander, além da briga por posição mais à frente entre Alan Minda e Victor Hugo.

Do outro lado, o Puerto Cabello desembarca embalado por um triunfo de 2 a 1 contra a Universidad Central de Venezuela, em jogo válido pelo certame nacional. A equipe lidera o Grupo B com sete pontos conquistados, mas vive um cenário de muita pressão: necessita ganhar para carimbar a vaga direta, já que uma derrota culminará em sua eliminação. Sem lidar com ausências no elenco, o comandante Eduardo Saragó preservou alguns titulares no campeonato local exatamente para mandar força máxima a campo contra o Alvinegro.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

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Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Tressoldi, Alonso e Lodi; Alan Franco (Alexsander), Maycon e Bernard; Alan Minda (Victor Hugo), Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez. Desfalques: Patrick, Índio e Scarpa. Pendurados: Bernard e Cuello.

Puerto Cabello: Joel Graterol; Jefre Vargas, Obradovic, Ramos e Rosales; González, Moreno e Saggiomo; Castillo, Flores e Ponce. Técnico: Eduardo Saragó. Desfalques: ninguém.