Veja onde assistir Atlético-MG x Mirassol pelo Brasileirão ao vivo neste sábado

Neste sábado (16), Atlético-MG e Mirassol entram em campo às 18h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O confronto é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e coloca frente a frente duas equipes que buscam melhorar suas respectivas situações na principal competição nacional do país.

O Galo chega para o duelo sob certa pressão. Mesmo após garantir a classificação nos pênaltis contra o Ceará pela Copa do Brasil, o desempenho em campo ainda gera desconfiança por conta de atuações abaixo da média. No Brasileirão, a equipe alvinegra vem de um empate frustrante por 1 a 1 contra o Botafogo, jogando em casa. Atualmente, o time mineiro ocupa a 13ª colocação na tabela, somando 18 pontos, e mira uma vitória para subir na classificação.

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O Mirassol, por sua vez, volta a atuar como visitante depois de uma sequência de cinco partidas no Maião, acumulando quatro vitórias e um empate no período. A equipe paulista vive o seu melhor momento na temporada, embalada pela classificação inédita às oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, o cenário na Série A é mais delicado: após empatar com a lanterna Chapecoense, o Leão parou na 18ª posição, com 13 pontos, ficando a cinco pontos de distância da primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A transmissão ao vivo da partida será feita pelo canal Premiere.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson, Ivan Román (Natanael), Lyanco, Vitor Hugo e Lodi; Alan Franco, Maycon, Cuello, Alan Minda e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

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Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Alesson, Carlos Eduardo (Everton Galdino) e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.



