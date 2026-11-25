Atlético-MG e Corinthians entram em campo nesta quarta-feira (25), às 20h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O confronto fecha a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e reúne duas equipes pressionadas por objetivos importantes na reta final da competição.

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O Atlético-MG precisa vencer diante de sua torcida para finalmente ingressar na zona de classificação para a Copa Libertadores de 2027. Para alcançar a meta, a equipe terá de encerrar um jejum de oito partidas sem vitórias — são seis derrotas e dois empates somando Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, incluindo o revés recente para o Boca Juniors na final do torneio continental. O técnico Eduardo Domínguez levará força máxima a campo, com Borbas como referência no ataque, mas não contará com os suspensos Fred e Vitão (punido pelo STJD), além dos lesionados Alan Franco, Maycon, Reinier e Alan Minda.

Do outro lado, o Corinthians chega à capital mineira precisando de ao menos um empate para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. Em momento de reação, o time paulista defende uma sequência de três jogos de invencibilidade, com duas vitórias e um empate, embalado pela goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo na rodada anterior. O técnico Clarence Seedorf deve manter a base da última partida e ganha os retornos de André e Rodrigo Garro — este último ainda como dúvida entre os titulares ou no banco —, mas perde os suspensos André Carrillo e Yuri Alberto, além de Gabriel Paulista, Zakaria Labyad e Kayke, que estão no departamento médico.

Onde assistir

Premiere.

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Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Ruan e Lodi; Castaño, Igor Gomes, Victor Hugo (Scarpa); Bernard, Cuello e Borbas. Técnico: Eduardo Domínguez.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Breno Bidon, André e Rodrigo Garro (Vitinho); Kaio César, Matheus Bidu e Memphis Depay. Técnico: Clarence Seedorf.