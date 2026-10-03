Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
BRASILEIRÃO

Veja onde assistir Atlético-MG x Bragantino ao vivo neste sábado

Duelo atrasado válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece na Arena MRV

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja onde assistir Atlético-MG x Bragantino ao vivo neste sábado
Autor O duelo acontece na MRV Arena - Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

Atlético-MG e Bragantino entram em campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O confronto é uma partida atrasada válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes da pausa para a Data Fifa, o Atlético-MG empatou em seus domínios por 1 a 1 com a Chapecoense no Brasileirão. Ocupando a sétima colocação com 40 pontos, o Galo pode ficar a apenas três pontos do G-5 (zona de classificação para a Libertadores 2027) caso conquiste a vitória. A equipe também comemora o fato de ter garantido presença nas semifinais tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Bragantino, por sua vez, vive uma sequência de três jogos sem vencer no torneio nacional, vindo de uma derrota por 2 a 1 contra o Flamengo no Maracanã. Com 36 pontos e ocupando o décimo lugar na tabela, o objetivo da equipe paulista é voltar a vencer para se aproximar novamente da área de classificação à Libertadores.

Onde assistir

Premiere.

Prováveis escalações-

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon e Fred; Bernard, Cuello e Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bragantino: Volpi; Agustin Sant'Anna, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Wallace Yan, Fernando e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
assistir ao vivo Atlético-MG bragantino Campeonato Brasileiro Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV