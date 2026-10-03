Veja onde assistir Atlético-MG x Bragantino ao vivo neste sábado
Duelo atrasado válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece na Arena MRV
Atlético-MG e Bragantino entram em campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O confronto é uma partida atrasada válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Antes da pausa para a Data Fifa, o Atlético-MG empatou em seus domínios por 1 a 1 com a Chapecoense no Brasileirão. Ocupando a sétima colocação com 40 pontos, o Galo pode ficar a apenas três pontos do G-5 (zona de classificação para a Libertadores 2027) caso conquiste a vitória. A equipe também comemora o fato de ter garantido presença nas semifinais tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana.
O Bragantino, por sua vez, vive uma sequência de três jogos sem vencer no torneio nacional, vindo de uma derrota por 2 a 1 contra o Flamengo no Maracanã. Com 36 pontos e ocupando o décimo lugar na tabela, o objetivo da equipe paulista é voltar a vencer para se aproximar novamente da área de classificação à Libertadores.
Onde assistir
Premiere.
Prováveis escalações-
Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon e Fred; Bernard, Cuello e Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.
Bragantino: Volpi; Agustin Sant'Anna, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Wallace Yan, Fernando e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.