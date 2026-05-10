Veja onde assistir Atlético-MG x Botafogo ao vivo neste domingo
O confronto entre as equipes é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro
Neste domingo, Atlético-MG e Botafogo entram em campo às 16h (horário de Brasília) na Arena MRV, situada em Belo Horizonte. O confronto entre as equipes é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Galo tenta alcançar seu segundo triunfo consecutivo no torneio nacional. A equipe figura na parte intermediária da classificação, acumulando 17 pontos em 14 jogos disputados. Na última rodada, os mineiros superaram o rival Cruzeiro por 3 a 1, demonstrando reação após sofrerem três reveses seguidos. Já no meio de semana, a atuação na Sul-Americana frustrou a torcida: a equipe abriu 2 a 0 contra o Juventud-URU, mas acabou cedendo o empate.
Pelo lado do time carioca, o Botafogo começou esta rodada ocupando a décima colocação do Brasileirão, também com 17 pontos conquistados. No último compromisso pela competição, o clube sofreu uma derrota de virada para o Remo. Apesar do tropeço no cenário nacional, a equipe dirigida pelo técnico Franclim Carvalho assegurou sua presença no mata-mata da Sul-Americana ao derrotar o Racing na última quarta-feira.
Onde assistir
- TV Globo e Premiere.
Prováveis escalações
Atlético-MG: Everson; Natanael, Tressoldi, Vitor Hugo, Alonso (Cuello) e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon e Bernard (Scarpa); Alan Minda e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.
Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Medina, Edenilson (Newton) e Danilo; Matheus Martins, Villalba (Kadir) e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.