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COPA DO BRASIL

Veja onde assistir Atlético-GO x Athletico-PR ao vivo nesta quinta-feira

Em Goiânia, Dragão e Furacão decidem vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 18:40:36 Editado em 14.05.2026, 17:42:34
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Veja onde assistir Atlético-GO x Athletico-PR ao vivo nesta quinta-feira
Autor Foto: Eduardo Huszcz / Duds PhotoPress

Nesta quinta-feira (14), Atlético-GO e Athletico-PR entram em campo às 19h, no Estádio Antônio Accioly, localizado em Goiânia. O duelo é válido pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Como o primeiro encontro em Curitiba terminou em um empate sem gols (0 a 0), a equipe que sair vitoriosa garante a classificação e fatura a premiação de R$ 3 milhões. Em caso de um novo empate por qualquer marcador, a decisão da vaga será nas cobranças de pênalti.

O Atlético-GO atravessa um momento de ascensão na temporada e ostenta uma invencibilidade de cinco jogos na Série B. Na rodada mais recente, a equipe goiana conquistou um grande resultado ao bater o Ceará por 1 a 0, em pleno Castelão. O objetivo do Dragão agora é aproveitar o fator casa para manter a sequência positiva e carimbar o passaporte para a próxima fase do torneio mata-mata.

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Já o Athletico-PR chega após sofrer um revés por 1 a 0 para o Vasco no Rio de Janeiro, em compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com a derrota, o Furacão faz uma campanha sólida e ocupa a quinta colocação na Série A. Tratando-se de Copa do Brasil, o clube paranaense entra em campo com a missão de assegurar a sua 11ª participação consecutiva na etapa de oitavas de final.

Onde assistir

SporTV e Premiere.

Prováveis escalações-

Atlético-GO: Paulo Vítor; Ewerthon, Tito, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Cristiano (Leandro Vilela), Igor Henrique e Marrony; Bruno José, Gustavo Coutinho e Geovany Soares. Técnico: Eduardo Souza.

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Athletico-PR: Santos, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Felipinho, Portilla, João Cruz e Mendoza; Chiqueti e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

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