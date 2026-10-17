Veja onde assistir Athletico x Palmeiras ao vivo neste sábado (17)
Partida de opostos no G-4 movimenta a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada
Athletico e Palmeiras medem forças neste sábado, a partir das 19h30 (horário de Brasília), em partida disputada na Arena da Baixada. O confronto é válido pela 31ª rodada da fase única do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Furacão chega para o duelo embalado por uma goleada por 4 a 1 sobre a Chapecoense longe de seus domínios, mantendo uma sequência invicta de quatro partidas na Série A. Com 53 pontos conquistados, a equipe paranaense figura na terceira colocação da tabela e segue fortemente estabelecida dentro do G-4. Para este compromisso, o técnico Odair Hellmann retorna à beira do campo após cumprir dois jogos de suspensão e não possui novos problemas na escalação. No entanto, o time tem os desfalques de Dantas, Benavídez e Vargas por lesão, Terán afastado por motivos contratuais e Gilberto dos Santos, que pertence ao Palmeiras e não pode atuar por questões contratuais.
Do outro lado, o Verdão ocupa a segunda posição na classificação com 63 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo, podendo reassumir a liderança em caso de vitória combinada com um tropeço do rival carioca diante do Bahia. Paralelamente, o clube paulista divide suas atenções com o segundo jogo da semifinal da Conmebol Libertadores, que disputará na próxima quarta-feira contra o Fluminense. O técnico Abel Ferreira terá as ausências confirmadas de Giay e Gustavo Gómez, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo recebido no clássico contra o Corinthians, além de Vitor Roque, entregue ao departamento médico por conta de uma entorse no tornozelo direito. Por conta do desgaste e da decisão continental, a equipe pode passar por modificações pontuais.
Onde assistir
- Amazon Prime.
Prováveis escalações
Athletico: Mycael; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Gilberto Moraes, Luiz Gustavo, Jadson, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Bruno Fuchs e Barboza; Khellven, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira (Felipe Anderson) e Piquerez; Arias (Mauricio) e Flaco López (Sosa). Técnico: Abel Ferreira.