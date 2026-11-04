Veja onde assistir Athletico-PR x Vasco ao vivo nesta quarta-feira (04)

Athletico-PR e Vasco entram em campo nesta quarta-feira (04), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada. O duelo é válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

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O Furacão não vence há três jogos, somando um empate e dois reveses, desempenho que derrubou a equipe do G-4 para a quinta colocação, com 54 pontos. Para se recuperar, o time se apega ao ótimo retrospecto: nunca foi derrotado pelo adversário na Arena da Baixada em partidas do Brasileirão e sustenta uma invencibilidade em casa de 19 anos, totalizando 13 confrontos. O técnico Odair Hellmann terá as voltas de Gilberto Moraes e Jadson, livres de suspensão. Na defesa, Dantas, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel podem ser novidades, enquanto Mendoza e Vargas têm chances de iniciar no ataque nas vagas de João Cruz e Leozinho. Claudinho e Terán são baixas, e a equipe tem sete jogadores pendurados (Dantas, Felipinho, Leozinho, Luiz Gustavo, Mycael, Portilla e Zapelli).

O Cruzmaltino necessita de reabilitação imediata após ser superado pelo Flamengo no torneio de pontos corridos e pelo Palmeiras na ida da semifinal da Copa do Brasil. A equipe de Pedro Emanuel tem 38 pontos em 32 partidas e, mesmo dividindo as atenções com o torneio eliminatório, tem pressa para chegar aos 45 pontos e se afastar do Z-4. O comandante português avalia mudanças, como uma zaga formada por Gabriel e Robert Renan, além de ter testado Brenner no setor ofensivo. Marino e Cuesta ficam de fora por lesão, e quatro atletas jogam pendurados (Barros, Colidio, Paulo Henrique e Thiago Mendes).

Onde assistir

Premiere, Record e Cazé TV.

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Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael; Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto Moraes (Benavídez), Luiz Gustavo, Jadson e Esquivel; Vargas (Leozinho), Viveros e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Gabriel, Robert Renan, Lucas Piton (Cuiabano); Sosa (Jair), Thiago Mendes, Lescano (Ramon Rique); Andrés Gómez (Adson), Bruno Duarte e Colidio (Brenner). Técnico: Pedro Emanuel.