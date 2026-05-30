Veja onde assistir Athletico-PR x Mirassol ao vivo neste sábado

Athletico-PR e Mirassol entram em campo neste sábado, a partir das 16h (horário de Brasília), no gramado da Arena da Baixada. O embate faz parte do calendário da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Furacão chega embalado após conquistar uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Remo, longe de seus domínios, resultado que colocou o time na quarta posição, dentro do G-4. O objetivo da equipe comandada por Odair Hellmann agora é ampliar a marca de oito partidas de invencibilidade jogando como mandante, visando chegar à pausa para a Copa do Mundo brigando nas primeiras colocações. O treinador não contará com Luiz Gustavo e Léo Derik (lesionados), Mycael (recuperando-se de cirurgia) e Portilla (servindo à seleção da Colômbia). Em contrapartida, o zagueiro Terán e o lateral Esquivel retornaram aos treinamentos e devem estar disponíveis. Os pendurados da vez são Felipinho, João Cruz, Julimar e Santos.

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O Mirassol, por outro lado, mantém sua batalha para escapar da zona de rebaixamento da competição. O Leão paulista conseguiu subir uma posição na tabela ao derrotar o Fluminense na rodada anterior e, mesmo sem conseguir sair matematicamente do Z-4, busca melhorar seu cenário antes da paralisação para o Mundial. Curiosamente, a equipe do técnico Rafael Guanaes desfruta de um ótimo momento nos torneios de mata-mata, estando garantida nas oitavas de final da Libertadores e também da Copa do Brasil. Para este jogo, a escalação deve ser bem parecida com a que venceu os cariocas, mas há desfalques importantes no departamento médico: os artilheiros Igor Formiga e Nathan Fogaça, além de Negueba. O alerta fica por conta dos oito jogadores pendurados: Alesson, André Luís, Lucas Oliveira, Nathan Fogaça, Reinaldo, Victor Luís, Walter e Willian Machado.

Onde assistir

A partida terá transmissão através do canal Premiere.

Prováveis escalações-

Athletico-PR: Santos, Aguirre (Terán), Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Felipinho, Jadson, Zapelli e Claudinho; Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

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Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denílson, Aldo Filho e Shaylon (Eduardo); Carlos Eduardo, Alesson e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.