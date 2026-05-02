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Veja onde assistir Athletico-PR x Grêmio ao vivo neste sábado (02)

Em Curitiba, Furacão e Tricolor gaúcho medem forças pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 20:11:53 Editado em 02.05.2026, 17:06:05
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Veja onde assistir Athletico-PR x Grêmio ao vivo neste sábado (02)
Autor O Tricolor gaúcho vem de um empate no Chile contra o Palestino, pela Copa Sul-Americana - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Athletico-PR e Grêmio entram em campo na Arena da Baixada neste sábado (02), às 20h30 (horário de Brasília). O confronto, disputado em Curitiba, é válido pela 14ª rodada da fase única do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Furacão vem de um triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória jogando em seus domínios, um resultado que colocou o clube dentro do G5 e colado no pelotão dos quatro líderes do Brasileirão. Como é um dos mandantes mais fortes da competição, a equipe aposta no apoio de sua torcida para continuar embalada. O treinador Odair Hellmann tem como desfalques físicos o atacante Julimar e o volante Jadson, além do meia Zapelli e do volante Luiz Gustavo, que cumprem suspensão pelo terceiro amarelo. A expectativa é que Felipinho ganhe a vaga no meio-campo. Os jogadores pendurados são Santos, Viveros, Portilla, João Cruz e Benavídez.

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Do outro lado, o Tricolor gaúcho vem de um empate no Chile contra o Palestino, pela Copa Sul-Americana, chegando à marca de 100 dias sem conseguir vencer como visitante. Já na liga nacional, a equipe superou o Coritiba na última rodada atuando na Arena, alcançando o 11º lugar com 16 pontos. A principal missão agora é recuperar o bom desempenho fora de casa. O time será comandado pelo interino Vitor Severino, uma vez que o técnico Luís Castro foi expulso contra o Coxa. Viery e Carlos Vinicius também cumprem suspensão, enquanto Marlon, Villasanti, Roger, Amuzu e Arthur estão no departamento médico. Gustavo Martins volta a atuar na zaga e Nardoni deve assumir uma posição no meio. Estão pendurados: Mec, André Henrique, Pavon, Leo Pérez, Dodi e Noriega.

Onde assistir

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Prováveis escalações

Athletico-PR: Santos, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Felipinho, Portilla e Mendoza; João Cruz, Bruninho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leo Pérez, Nardoni, Enamorado, Gabriel Mec e Willian (Tetê ou Noriega); Braithwaite. Técnico: Vitor Severino (interino).

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