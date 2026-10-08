Veja onde assistir Athletico-PR x Atlético-MG ao vivo nesta quinta-feira

Athletico-PR e Atlético-MG medem forças nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), na Arena da Baixada. O confronto é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente duas equipes que venceram seus últimos compromissos no torneio.

O Furacão ocupa a terceira colocação da tabela, somando 49 pontos e ostentando uma invencibilidade de 12 partidas em casa nesta temporada, vindo de triunfo por 2 a 1 sobre o Bahia. Para este embate, o time será comandado pelo auxiliar Fábio Moreno, já que o técnico Odair Hellmann cumpre suspensão. após suspensão.

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Já o Galo entra em campo após superar o Bragantino por 1 a 0 na última rodada e busca alcançar a marca de 45 pontos para se aproximar do G-5 e garantir tranquilidade.



Onde assistir

Premiere.

Escalações

Athletico-PR: Mycael; Terán, Arthur Dias e Esquivel; Gilberto Moraes, Luiz Gustavo, Jadson, João Cruz e Mendoza; Vargas (Leozinho) e Rivaldo (Viveros). Técnico: Fábio Moreno (auxiliar).

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Atlético-MG: Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco, Lodi; Cissé (Tomás Pérez), Maycon, Fred; Bernard, Cuello e Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.