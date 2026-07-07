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CAMPEONATO BRASILEIRO

Veja onde assistir Athletic x Operário-PR ao vivo nesta terça-feira (07)

Partida pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro vale aproximação ao topo da tabela

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 19:50:47 Editado em 07.07.2026, 19:50:43
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Veja onde assistir Athletic x Operário-PR ao vivo nesta terça-feira (07)
Autor Jogo acontece no Estádio Joaquim Portugal - Foto: Athletic/Divulgação

Athletic e Operário-PR entram em campo nesta terça-feira, a partir das 20h (pelo horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, localizado na cidade de São João del Rei. O confronto é válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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A equipe mineira busca se manter na cola do grupo que lidera a competição nacional. Atualmente com 22 pontos, o Athletic ocupa a 11ª posição na tabela, distante apenas três pontos da zona de acesso para a Série A. O elenco chega animado após bater o Avaí pela margem mínima de 1 a 0 jogando sob seus domínios.

Já o Fantasma vive um momento bastante positivo no torneio, acumulando dois triunfos seguidos, sendo o último deles um 1 a 0 contra o América-MG como mandante. Além do retrospecto recente, a equipe paranaense venceu quatro de seus últimos cinco compromissos e está no sétimo lugar, com 25 pontos. Se garantir mais uma vitória, pode saltar até a quarta colocação.

Onde assistir

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Prováveis escalações

Athletic: Luan Polli; Diogo Batista (Douglas Silva), Lucas Belezi, Jonathan Silva e Zeca; João Miguel, Jota e Kauan Rodrigues; Max, Ian Luccas e Dixon Vera. Técnico: Alex de Souza.

Operário-PR: Vagner; Doka, Cuenú, Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinicius Diniz e Boschilia; Berto, Pablo e Moraes (Aylon). Técnico: Luizinho Lopes.

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