Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
COPA 2026

Veja onde assistir Argentina x Argélia ao vivo nesta terça-feira (16)

Atual campeã do mundo, Argentina encara a Argélia na primeira rodada do Grupo J da Copa de 2026

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 21:00:46 Editado em 16.06.2026, 16:47:18
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja onde assistir Argentina x Argélia ao vivo nesta terça-feira (16)
Autor Jogo está marcado para as 22h (pelo horário de Brasília) - Foto: Instagram/Seleção da Argentina

A Argentina fará sua estreia na Copa do Mundo de 2026 diante da Argélia nesta terça-feira (16). O embate, válido pela primeira rodada do Grupo J, está marcado para as 22h (pelo horário de Brasília) e será realizado na cidade de Kansas City, nos Estados Unidos. Esta será a primeira vez na história dos Mundiais que as duas seleções se enfrentam.

LEIA MAIS: Grave colisão entre carreta e trem deixa um morto no Distrito do Pirapó

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A equipe sul-americana inicia a defesa da taça conquistada após 36 anos de espera lidando com um tabu: nas estreias seguintes aos seus títulos de 1978 e 1986, os argentinos foram derrotados por 1 a 0 para Bélgica (1982) e Camarões (1990). O técnico Lionel Scaloni teve problemas físicos no elenco, mas terá os principais nomes à disposição. O astro Lionel Messi, que superou uma fadiga muscular no fim de maio e marcou na recente vitória amistosa de 3 a 0 sobre a Islândia, igualará o recorde de Guillermo Ochoa e Cristiano Ronaldo com seis Copas disputadas. Além disso, basta entrar em campo para estender sua marca absoluta de mais partidas no torneio (chegou a 26 no Catar). O goleiro Emiliano Martínez joga mesmo após fraturar o dedo anular direito e perder os amistosos, enquanto Lautaro Martínez ocupa a vaga de Julián Álvarez, ainda em recuperação muscular. Scaloni minimizou a pressão, citando o revés inicial para a Arábia Saudita há quatro anos para afirmar que o primeiro jogo não define o torneio e que o time está confiante.

Do lado africano, a Argélia chega para a sua quinta participação em Copas do Mundo tentando repetir 2014, única edição em que passou da fase de grupos, caindo para a Alemanha nas oitavas por 2 a 1 na prorrogação. A seleção vem embalada por bons amistosos em junho, com um triunfo de 1 a 0 sobre a Holanda, em Roterdã, e uma goleada de 4 a 0 contra a Bolívia, já em Kansas City. O treinador Vladimir Petkovic garantiu respeito ao adversário, mas afirmou que sua equipe tem chances de vencer. O principal nome do time é o capitão Riyad Mahrez, de 35 anos. O ex-jogador do Manchester City, junto com Nabil Bentaleb e Aissa Mandi, formam o trio de remanescentes do Mundial no Brasil. Na meta argelina, a aposta é Luca Zidane, filho do ex-craque Zinedine Zidane.

Onde assistir

Nenhum canal de transmissão televisiva ou streaming foi informado (apenas acompanhamento em tempo real retirado conforme as diretrizes).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Prováveis escalações

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Otamendi, Cuti Romero e Medina; De Paul, Mac Allister e Enzo Fernández; Almada, Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Argélia: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini e Ait-Nouri; Boudaoui, Maza e Bentaleb; Gouiri, Mahrez e Amoura. Técnico: Vladimir Petkovic.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
argélia Argentina Copa do Mundo 2026 Estreia Mundial Futebol futebol internacional Lionel Messi onde assistir argentina x argelia Veja onde assistir Argentina x Argélia ao vivo nesta terça-feira (16)
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV