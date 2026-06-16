Veja onde assistir Argentina x Argélia ao vivo nesta terça-feira (16)

A Argentina fará sua estreia na Copa do Mundo de 2026 diante da Argélia nesta terça-feira (16). O embate, válido pela primeira rodada do Grupo J, está marcado para as 22h (pelo horário de Brasília) e será realizado na cidade de Kansas City, nos Estados Unidos. Esta será a primeira vez na história dos Mundiais que as duas seleções se enfrentam.

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A equipe sul-americana inicia a defesa da taça conquistada após 36 anos de espera lidando com um tabu: nas estreias seguintes aos seus títulos de 1978 e 1986, os argentinos foram derrotados por 1 a 0 para Bélgica (1982) e Camarões (1990). O técnico Lionel Scaloni teve problemas físicos no elenco, mas terá os principais nomes à disposição. O astro Lionel Messi, que superou uma fadiga muscular no fim de maio e marcou na recente vitória amistosa de 3 a 0 sobre a Islândia, igualará o recorde de Guillermo Ochoa e Cristiano Ronaldo com seis Copas disputadas. Além disso, basta entrar em campo para estender sua marca absoluta de mais partidas no torneio (chegou a 26 no Catar). O goleiro Emiliano Martínez joga mesmo após fraturar o dedo anular direito e perder os amistosos, enquanto Lautaro Martínez ocupa a vaga de Julián Álvarez, ainda em recuperação muscular. Scaloni minimizou a pressão, citando o revés inicial para a Arábia Saudita há quatro anos para afirmar que o primeiro jogo não define o torneio e que o time está confiante.

Do lado africano, a Argélia chega para a sua quinta participação em Copas do Mundo tentando repetir 2014, única edição em que passou da fase de grupos, caindo para a Alemanha nas oitavas por 2 a 1 na prorrogação. A seleção vem embalada por bons amistosos em junho, com um triunfo de 1 a 0 sobre a Holanda, em Roterdã, e uma goleada de 4 a 0 contra a Bolívia, já em Kansas City. O treinador Vladimir Petkovic garantiu respeito ao adversário, mas afirmou que sua equipe tem chances de vencer. O principal nome do time é o capitão Riyad Mahrez, de 35 anos. O ex-jogador do Manchester City, junto com Nabil Bentaleb e Aissa Mandi, formam o trio de remanescentes do Mundial no Brasil. Na meta argelina, a aposta é Luca Zidane, filho do ex-craque Zinedine Zidane.

Onde assistir

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Prováveis escalações

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Otamendi, Cuti Romero e Medina; De Paul, Mac Allister e Enzo Fernández; Almada, Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Argélia: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini e Ait-Nouri; Boudaoui, Maza e Bentaleb; Gouiri, Mahrez e Amoura. Técnico: Vladimir Petkovic.