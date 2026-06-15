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COPA DO MUNDO

Veja onde assistir Arábia Saudita x Uruguai ao vivo nesta segunda-feira (15)

Estreia das equipes pelo Grupo H da Copa do Mundo de 2026 será no Estádio de Miami, nos Estados Unidos

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 19:00:13 Editado em 15.06.2026, 19:07:43
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Veja onde assistir Arábia Saudita x Uruguai ao vivo nesta segunda-feira (15)
Autor O confronto acontece às 19h - Foto: Divulgação/Instagram Uruguai

Arábia Saudita e Uruguai entram em campo nesta segunda-feira, às 19h (horário de Brasília), no Estádio de Miami, nos Estados Unidos. O confronto marca a estreia de ambas as seleções na atual edição do torneio e é válido pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026.

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A Arábia Saudita entra na competição com a missão de repetir o sucesso de 2022, quando surpreendeu o mundo ao derrotar a Argentina, para brigar por uma vaga na próxima fase. A equipe saudita tem o grande sonho de superar a fase de grupos, um feito alcançado apenas na marcante campanha de 1994, quando foi eliminada nas oitavas de final pela Suécia. A grande aposta da equipe é Salem Al-Dawsari, conhecido como o "Messi Saudita", que já foi carrasco dos argentinos na última Copa e brilhou contra o Flamengo no Mundial de Clubes de 2023.

Pelo lado do Uruguai, a equipe que estreia em Copas sob o comando de Marcelo Bielsa é vista como uma das grandes favoritas a avançar na chave, juntamente com a Espanha. Sem a presença dos experientes atacantes Luis Suárez e Edinson Cavani, a Celeste deposita sua confiança na qualidade técnica de jogadores como Federico Valverde, titular absoluto do Real Madrid. Para este primeiro duelo, a seleção sofre com as ausências por lesão de Arrascaeta, Ronald Araújo e José María Giménez, e pode ir a campo testando variações táticas que vão desde o 4-3-3 e 4-4-2 até o 4-1-4-1.

Onde assistir

TV Globo, sportv, ge.globo e ge tv.

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Prováveis escalações

Arábia Saudita: Al-Aqidi; Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Amri e Kadesh; Al-Khaibari, Kanno e Al-Juwayr; Mandash, Al-Brikan e Al-Dawsari. Técnico: Hervé Renard.

Uruguai: Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Matías Viña; Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde e Federico Viñas; Maximiliano Araújo e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

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