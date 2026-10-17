Veja onde assistir América-MG x Operário ao vivo neste sábado (17)

América-MG e Operário medem forças neste sábado (17) a partir das 18h30 (horário de Brasília). O confronto será disputado na Arena Independência, localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. A partida integra o calendário da 34ª rodada da fase única da Série B do Campeonato Brasileiro.

Já com o rebaixamento decretado desde a 32ª rodada, o Coelho entra em campo apenas para cumprir tabela no torneio nacional. A equipe mineira amarga a penúltima colocação da Série B, somando 17 pontos em uma campanha de quatro vitórias, cinco empates e 24 derrotas em 33 jogos, e vem de um revés por 1 a 0 contra o Criciúma, fora de casa. Para este compromisso, o técnico Moacir Júnior lida com nove baixas, sendo o maior problema na lateral direita: Fábio, Heitor e Alex Silva estão machucados. Filipe Dahora é uma opção, embora Rafa Barcelos tenha atuado improvisado na função recentemente. O zagueiro Manoel, que cumpriu suspensão, pode voltar a ser relacionado.

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Do outro lado, o Operário-PR tenta recuperação após sofrer três derrotas seguidas na competição, sendo a mais recente dentro de casa contra o Goiás, jogo que marcou a estreia do treinador Alberto Valentim. O desempenho recente afastou a equipe paranaense do G-6, deixando-a na 10ª posição com 48 pontos, cinco a menos que o Atlético-GO, o sexto colocado. O time não terá o lateral-direito Maguinho, suspenso pelo terceiro amarelo, além dos lesionados Matheus Trindade e Neto Paraíba. Em compensação, o zagueiro Cuenú retorna de suspensão e Moraes volta a ficar disponível. Doka e João Gabriel brigam pela vaga na direita, Índio e Vinicius Diniz devem entrar no meio-campo, e no gol Elias disputa a titularidade com Vagner.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

Prováveis escalações

América-MG: Bruno Brígido; Rafa Barcelos, Ricardo Silva, Luca Sosa e Ostchega; Jorge Jiménez, Barreto, Segovinha e Júlio César; Willian Bigode e Paulo Victor. Técnico: Moacir Júnior.

Operário-PR: Vagner (Elias); João Gabriel (Doka), Joseph, Cuenú e Moraes; Índio, Zuluaga, Vinicius Diniz e Pedro Vilhena; Berto e Caio Dantas. Técnico: Alberto Valentim.