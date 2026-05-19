Veja onde assistir Always Ready x Mirassol ao vivo nesta terça-feira

Nesta terça-feira, Always Ready e Mirassol se enfrentam às 21h (horário de Brasília), no estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai. O confronto válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores estava inicialmente marcado para a cidade de El Alto, na Bolívia, a mais de 4 mil metros de altitude. No entanto, o embate precisou ser transferido para o território paraguaio devido a uma grave crise política e socioeconômica no país boliviano, que registrou prisões de mais de 50 manifestantes no fim de semana em meio a bloqueios de estradas e protestos pedindo a renúncia do presidente Rodrigo Paz.

Os donos da casa chegam precisando desesperadamente da vitória para manterem chances reais de avançar de fase, já que amargam a lanterna do Grupo G com apenas três pontos. O primeiro triunfo dos Albirojos na competição continental aconteceu justamente na rodada passada, com uma goleada sobre o Lanús, ainda na altitude de El Alto. Enquanto isso, pelo Campeonato Equatoriano, a equipe vem de um revés diante do líder The Strongest, estacionando na terceira posição da tabela.

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Do outro lado, o Mirassol vive um cenário bem mais favorável no torneio sul-americano. O Leão é o líder da chave com nove pontos após bater a LDU em seus domínios na última partida, dependendo apenas de si para ir às oitavas de final. Um triunfo hoje carimba a classificação antecipada, e até mesmo um empate pode garantir a vaga na quarta-feira, caso o duelo entre LDU e Lanús termine com um vencedor. Em contrapartida, a realidade no Brasileirão é delicada: após ser derrotado pelo Atlético-MG no sábado, o time amarelo e verde caiu mais um degrau e agora é o vice-lanterna, somando 13 pontos, cinco a menos que o primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Onde assistir

Paramount+.

Prováveis escalações-

Always Ready: Baroja; Carlitos Rodríguez, Richet Gómez, Rambal e Marcelo Suárez; Hector Cuéllar, Saucedo, Dario Torrico, Amoroso e Maraude; Triverio. Técnico: Marcelo Straccia.

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Mirassol: Alex Muralha; Daniel Borges, Lucas Oliveira, Willian Machado e Victor Luís; Denilson, Aldo Filho e Shaylon; Galeano, Everton Galdino e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.



