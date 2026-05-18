Veja datas e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

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O técnico italiano Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) a relação dos 26 convocados para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. E a grande novidade foi a presença do nome do atacante Neymar.

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O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026. A estreia será contra o Marrocos, no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h.

A seleção terá mais dois jogos na primeira fase da competição.

Confira os jogos da seleção

Brasil x Marrocos

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Data: 13 de junho

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

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Brasil x Haiti

Data: 19 de junho

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Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)





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Brasil x Escócia

Data: 24 de junho

Horário: 19h (horário de Brasília)

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Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)





Convocados

Goleiros

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Alisson (Liverpool)

Weverton (Grêmio)

Ederson (Fenerbahçe)

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Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Rayan (Bournemouth)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)