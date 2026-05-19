EMOÇÃO

Veja como foi a reação de Neymar ao ser convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo

Ao lado da esposa, Bruna Biancardi, ele demonstrou forte emoção

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 11:19:50 Editado em 19.05.2026, 11:26:42
Após ser confirmado por Carlo Ancelotti entre os convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, Neymar reuniu familiares e amigos na noite de segunda-feira (18) para acompanhar o anúncio oficial da lista dos 26 jogadores que defenderão o Brasil no torneio.

O atacante do Santos Futebol Clube compartilhou nas redes sociais um vídeo registrando o momento em que ouviu seu nome ser anunciado pelo treinador italiano. Ao lado da esposa, Bruna Biancardi, Neymar demonstrou forte emoção, levou as mãos à cabeça e chorou ao celebrar a convocação. (Vídeo abaixo)

Nas imagens, amigos e familiares aparecem comemorando enquanto abraçam o camisa 10 durante a confraternização organizada para acompanhar a transmissão do evento.

A publicação rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, ultrapassando 1,5 milhão de curtidas em poucos minutos. Jogadores também convocados para a Seleção deixaram mensagens na postagem, entre eles Endrick e Vinícius Júnior, que chamou Neymar de “ídolo” nos comentários.

A presença do atacante na lista final vinha sendo alvo de debates nas últimas semanas, principalmente por conta do período de incertezas vivido pelo jogador. A confirmação do nome de Neymar encerrou a expectativa de torcedores e movimentou as redes sociais entre apoiadores da convocação do craque para a equipe comandada por Ancelotti.


