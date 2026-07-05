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Veja a possível data e adversário caso o Brasil avance na Copa do Mundo

Equipe comandada por Carlo Ancelotti entra em campo neste domingo (5), às 17h, por uma vaga nas quartas de final

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 16:25:17 Editado em 05.07.2026, 16:25:11
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Veja a possível data e adversário caso o Brasil avance na Copa do Mundo
Autor Partida pelas oitavas de final da Copa do Mundo acontece no Estádio de Nova Jersey - Foto: Divulgação/Fifa

O Brasil entra em campo neste domingo (5) para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Caso a Seleção Brasileira vença a partida, a equipe já tem seu próximo compromisso agendado. O duelo válido pelas quartas de final será disputado no próximo sábado, 11 de julho, às 18h (pelo horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. O adversário brasileiro sairá do confronto entre México e Inglaterra, que também disputam a classificação neste domingo.

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Uma vitória na próxima fase colocará a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti entre as quatro melhores seleções do Mundial. Seguindo na competição, o Brasil avança para disputar a semifinal, programada para o dia 15 de julho, na cidade de Atlanta.

O objetivo final do torneio, a grande decisão da Copa do Mundo, está marcado para o dia 19 de julho, no MetLife Stadium, localizado na região de Nova York e Nova Jersey. Dessa forma, caso elimine a equipe norueguesa nesta rodada, a Seleção Brasileira ficará a apenas duas vitórias de retornar a uma final de Mundial e a três triunfos de conquistar o tão sonhado hexacampeonato.

As informações são da CNN Esportes.

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Brasil x Noruega carlo ancelotti Copa do Mundo 2026 Hexacampeonato quartas de final Seleção Brasileira
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