Veja a possível data e adversário caso o Brasil avance na Copa do Mundo
Equipe comandada por Carlo Ancelotti entra em campo neste domingo (5), às 17h, por uma vaga nas quartas de final
O Brasil entra em campo neste domingo (5) para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Caso a Seleção Brasileira vença a partida, a equipe já tem seu próximo compromisso agendado. O duelo válido pelas quartas de final será disputado no próximo sábado, 11 de julho, às 18h (pelo horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. O adversário brasileiro sairá do confronto entre México e Inglaterra, que também disputam a classificação neste domingo.
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Uma vitória na próxima fase colocará a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti entre as quatro melhores seleções do Mundial. Seguindo na competição, o Brasil avança para disputar a semifinal, programada para o dia 15 de julho, na cidade de Atlanta.
O objetivo final do torneio, a grande decisão da Copa do Mundo, está marcado para o dia 19 de julho, no MetLife Stadium, localizado na região de Nova York e Nova Jersey. Dessa forma, caso elimine a equipe norueguesa nesta rodada, a Seleção Brasileira ficará a apenas duas vitórias de retornar a uma final de Mundial e a três triunfos de conquistar o tão sonhado hexacampeonato.
As informações são da CNN Esportes.