Veiga repete Benedetto e Palmeiras perde 5ª disputa de pênaltis seguida com Abel

Existe uma deficiência no elenco do Palmeiras que o técnico Abel Ferreira ainda não conseguiu resolver. É a incompetência nas penalidades, seja em cobranças durante a partida ou na disputa que definem uma classificação, como aconteceu nesta quinta-feira. Diante do São Paulo, o time alviverde parou em Jandrei na marca da cal e caiu precocemente na Copa do Brasil.

Esse gargalo existe desde antes da chegada de Abel Ferreira, visto que, nas últimas dez disputas por pênaltis, antes, portanto, da chegada do português, o Palmeiras perdeu oito e ganhou somente duas. A última que venceu foi há quase dois anos, em agosto de 2020, e lhe rendeu um título, o do Paulistão, com vitória sobre o Corinthians na decisão.

Abel, porém, não viu sua equipe sair vencedora de uma disputa sequer de penalidades desde chegou, visto que o Palmeiras perdeu nas últimas cinco ocasiões: Copa do Brasil 2022 (São Paulo), Copa do Brasil 2021 (CRB), Recopa Sul-Americana 2021 (Defensa y Justicia), Supercopa do Brasil 2021 (Flamengo) e Mundial de Clubes 2020 (Al Ahly).

"Tem a ver com competência. Infelizmente, se calhar, não tenhamos jogadores para bater pênaltis com essa calma. Acredito que um dia vamos ganhar."

Duas dessas cinco disputas valiam taças, contra o Flamengo e o Defensa. Portanto, a ineficácia dos atletas da marca da cal fez o Palmeiras perder a chance de acrescentar duas taças à sua galeria.

Nesse vasto grupo de jogadores incapazes de balançar as redes a 11 metros do ponto médio da linha do gol, Raphael Veiga destoava. Até há pouco menos de dois meses, o meio-campista havia convertido todas as 24 cobranças que tinha batido com a camisa alviverde.

No entanto, no fim de maio, explodiu a trave em jogo contra o Santos, pelo Brasileirão. Depois disso, nada deu certo mais da marca da cal, tanto que, nesta quarta, ele viveu o que talvez tenha sido a noite mais infeliz de sua carreira ao errar duas cobranças diante do São Paulo. Na primeira, que faria o Palmeiras abrir 3 a 0, ele isolou, emulando Benedetto diante do Corinthians. O meia teve a chance de se redimir na disputa por pênaltis, mas abriu a série parando em Jandrei.

Veiga quis dar uma satisfação à torcida. Depois da partida, afirmou que "não tem ninguém nesse mundo mais chateado" que ele. "A vida é muito louca. Há um mês me intitulavam como um 'dos caras' para bater pênalti. Hoje errei dois no mesmo jogo", lamentou o artilheiro do Palmeiras em 2022, com 19 gols.

Ele disse ser "nem o melhor e nem o pior" e assumiu sua parcela de culpa pela eliminação precoce do Palmeiras na Copa do Brasil. "Errar às vezes, assumir as responsabilidades sempre. Assumo a minha responsabilidade na noite de hoje", completou o meia canhoto, que disse estar focado em melhorar. "Amanhã é um novo dia."