Veiga celebra retorno à seleção e destaca luta contra o cansaço no Palmeiras: 'É muito jogo'

Convocado novamente pelo técnico Ramon Menezes, no último domingo, para defender a seleção brasileira em amistosos contra Guiné e Senegal, nos dias 17 e 20 de junho, Raphael Veiga tem mais quatro compromissos pelo Palmeiras antes de voltar a vestir a amarelinha. Por isso, ele controla a ansiedade para ajudar o time alviverde a alcançar seus objetivos, mas sem deixar de lado a alegria por representar seu país.

continua após publicidade

"Muito feliz. Sei o tamanho e o peso disso para um atleta. Será mais uma oportunidade e é agradecer ao Palmeiras, aos jogadores, comissão, staff e todo mundo porque sozinho eu não conseguiria chegar lá", disse o meio-campista, que encerrou nesta terça-feira, junto ao restante do elenco, a preparação para o duelo com o Fortaleza, pela rodada de volta da Copa do Brasil, na Arena Castelão, após vitória por 3 a 0 no Allianz Park.

Depois da partida na capital cearense, o Palmeiras enfrenta o Coritiba, pelo Brasileirão, e o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, nos dias 4 e 7 de junho. Depois, enfrenta o São Paulo, dia 11, antes de Veiga se apresentar à seleção ao lado dos companheiros Rony e Weverton. O confronto seguinte ao clássico é dia 21, contra o Bahia, um dia depois da partida entre Brasil e Senegal, por isso os convocados podem ser desfalques. Diante de tal cenário, Veiga espera administrar o cansaço em meio a tantos compromissos com a camisa alviverde.

continua após publicidade

"É muito jogo em sequência e muitos fora de casa. É normal que às vezes a gente sinta um pouco de cansaço. São viagens e jogos com intensidade, mas todo mundo aqui tem um nível de comprometimento muito bom com aquilo que precisa ser feito e o Palmeiras dá toda a estrutura para podermos nos recuperarmos da melhor maneira possível para a partida seguinte. O Abel fala muito para fazermos o nosso melhor nas circunstâncias que temos. Vamos para mais uma viagem, temos uma vantagem grande, mas temos de ter inteligência para podermos voltar com a classificação", disse.

A situação do Palmeiras contra o Fortaleza é bastante confortável. Com o triunfo por 3 a 0 no primeiro jogo, avança para as quartas de final mesmo se perder por dois gols de diferença. Caso o Fortaleza vença por vantagem de três gols, a vaga será decidida nos pênaltis.