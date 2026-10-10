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Vasco x Remo: Veja horário e onde assistir jogo ao vivo pelo Campeonato Brasileiro

Confronto abre a 30ª rodada e reúne duas equipes lutando para se distanciar da parte de baixo da tabela

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Vasco x Remo: Veja horário e onde assistir jogo ao vivo pelo Campeonato Brasileiro
Autor Foto: Matheus Lima/Vasco

Vasco e Remo entram em campo neste sábado (10), às 18h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e coloca frente a frente dois times que buscam somar pontos cruciais na reta final da competição.

O Cruzmaltino chega embalado para o duelo. A equipe carioca superou o Botafogo na última quarta-feira e acumulou sua terceira vitória consecutiva no torneio. Antes da pausa para a Super Data Fifa, o time já havia goleado o Coritiba, sequência de resultados que foi fundamental para tirar o clube da zona de rebaixamento pela primeira vez desde a Copa do Mundo. Atualmente, os donos da casa possuem 34 pontos e contam com uma partida a menos em relação aos seus adversários diretos.

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Já a situação do Leão Azul é bem mais delicada. O time paraense vem de um empate conquistado nos minutos finais contra o Grêmio na rodada anterior, mas o ponto somado não foi suficiente para aliviar sua crise na tabela. Ocupando a vice-lanterna com apenas 24 pontos, o clube iniciou a rodada oito pontos atrás do primeiro time fora do Z-4. O objetivo imediato é encerrar um longo jejum de 11 jogos sem vencer na temporada, sendo nove dessas partidas pela Série A.

Onde assistir

A transmissão será feita por Premiere, Record e CazéTV.

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