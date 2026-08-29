Vasco x Cruzeiro: onde assistir transmissão ao vivo neste sábado pelo Brasileirão

Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, às 21h20 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. O confronto é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Vasco busca desesperadamente a vitória para tentar sair do Z-4 e ganhar alívio no torneio, figurando na 19ª colocação com 23 pontos conquistados em 23 partidas. O técnico Pedro Emanuel, que ainda procura seu primeiro triunfo na Série A, chega respaldado pelo bom momento nas competições de mata-mata, vindo de uma vitória sobre o Vitória no Rio de Janeiro pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para a partida, o comandante terá a ausência importante de Robert Renan, suspenso após estar presente em todas as partidas sob sua direção, abrindo espaço para a entrada de Lucas Freitas na zaga. No meio-campo e no ataque, Ramon Rique e Adson disputam posições com Tchê Tchê e Spinelli. Além da baixa de Robert Renan por suspensão, Brenner, Jair e Mateus Carvalho seguem fora entregues ao departamento médico, enquanto Thiago Mendes e Tchê Tchê entram em campo pendurados.

O Cruzeiro vem de um empate diante do Atlético-MG no Mineirão pela primeira partida das quartas da Copa do Brasil, mas ostenta grande fase no Campeonato Brasileiro com quatro triunfos consecutivos — o último diante do Flamengo. O retrospecto recente colocou a equipe mineira de vez na luta pelo G-4, ocupando a quinta posição com 39 pontos, dois a menos que o Fluminense. Pensando no jogo decisivo contra o maior rival na próxima terça-feira, o técnico Artur Jorge deve poupar quase todo o time titular. No meio de campo, Matheus Pereira surge como opção, já que Bruno Rodrigues, habitualmente utilizado nos times alternativos, virou desfalque ao sofrer fraturas no rosto e na face. Fabrício Bruno cumpre suspensão, ao passo que Gabriel Pec e Sinisterra estão lesionados. Estão pendurados Kauã Moraes, Lucas Silva, Lucas Villalba, Otávio e Wesley.

Onde assistir

Premiere, Record e Cazé TV.

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Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Lucas Freitas e Cuiabano; Sosa, Tchê Tchê (Ramon Rique) e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Colidio e Adson (Spinelli). Técnico: Pedro Emanuel.

Cruzeiro: Otávio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus (Villalba) e Gabriel Rojas; Zé Lucas, Matheus Henrique e Lucas Silva (Matheus Pereira); Kaique Kenji, João Costa e Néiser Villarreal. Técnico: Artur Jorge.