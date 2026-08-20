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Vasco vira, goleia o Olímpia e está nas quartas de final da Sul-Americana

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Vasco garantiu classificação de virada com tranquilidade nas oitavas de final da Copa Sul-Americana após atropelar o Olimpia-PAR no Defensores del Chaco, em Assunção, por 4 a 1, com gols de Thiago Mendes, David, Adson e Spinelli, enquanto apenas Matus havia aberto o placar do jogo.

A dupla vinha de empate sem gols em São Januário, no Rio de Janeiro. Santa Fe-COL e River Plate-ARG empataram sem gols na Colômbia e, quem se classificar após o duelo no Monumental de Núñez, marcado para quarta-feira (26), garante vaga para enfrentar o Vasco nas quartas de final.

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Diferente do cenário de domínio total do Vasco no primeiro confronto, o Olímpia desta vez equilibrou as ações para um duelo totalmente em aberto. Logo nos primeiros minutos, David finalizou de dentro da área e Andrés Gómez também desperdiçou uma das oportunidades, enquanto Mateus respondeu sem piedade, aproveitando a sobra na cobrança de escanteio e soltando um pombo sem asa na gaveta de Léo Jardim, sem chance alguma do goleiro evitar o 1 a 0, aos 15 minutos de jogo.

Mesmo após a pausa para a hidratação, o Vasco demonstrou que sentiu o baque e quase sofreu o segundo, quando Braian Romero cabeceou e carimbou o travessão. Aos 28, Thiago Mendes mudou o cenário, recebendo de David e se apresentando na área pra deixar tudo igual. A reação vascaína teve efeito também aos 35, quando Puma Rodríguez cruzou na pequena área e David completou de peito, pra virar o jogo em 2 a 1, garantindo a vantagem pelo menos até o intervalo.

Jogando com a vantagem no placar, o Vasco voltou do intervalo criando mais oportunidades para ampliar a vantagem, mas desperdiçou com Adson, Cauan Barros e Thiago Mendes. A superioridade deu resultado aos 24 minutos, quando Adson recebeu de Thiago Mendes e percebeu muito espaço para finalizar colocado e marcar um golaço em Assunção, abrindo 3 a 1, e deixando os visitantes muito próximos da classificação.

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O Olimpia tentou reagir nos 20 minutos finais do confronto. Delmas finalizou a primeira, mas parou em Léo Jardim. Aos 31, Sandoval trombou com o goleiro e até aproveitou a sobra para diminuir a diferença, mas a arbitragem marcou falta de ataque no lance. O jogo já estava decidido, mas ainda coube mais, quando Spinelli, que havia acabado de entrar, aproveitou cruzamento de Puma para cabecear e concluir o contra-ataque no quarto gol vascaíno.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco joga no domingo, às 16h, visitando o Palmeiras no Nubank Parque, pela 24ª rodada.

FICHA TÉCNICA

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OLIMPIA-PAR 1 X 4 VASCO OLIMPIA-PAR - Olveira; Cáceres, Bentaberry (Vargas), Gamarra e Matus; Alfaro (Alex Franco), Richard Sánchez e Delmas; Fernando Cardozo (Sandoval), Braian Romero (Sebastián Ferreira) e Romeo Benítez. Técnico: Pablo Sánchez. VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan (Lucas Freitas) e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes e Ramon Rique (Tchê Tchê); Adson (Paulo Henrique), David (Spinelli) e Andrés Gómez (Nuno Moreira). Técnico: Pedro Emanuel. GOLS - Matus, aos 15, Thiago Mendes, aos 28, e David, aos 35 minutos do primeiro tempo. Adson, aos 24, e Spinelli, aos 38 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Sandoval e Bentaberry (Olimpia-PAR); Ramon Rique, Andrés Gómez, Thiago Mendes e Carlos Cuesta (Vasco). ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU). RENDA E PÚBLICO - Não divulgados. LOCAL - Defensores del Chaco, em Assunção (PAR).

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