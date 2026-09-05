Vasco vence Palmeiras e conquista título inédito do Brasileirão Sub-20

Com dois gols de Andrey Fernandes, equipe carioca reverte derrota no jogo de ida e vence por 2 a 1 no placar agregado

O Vasco venceu o Palmeiras no agregado por 2 a 1 e conquistou o título inédito do Campeonato Brasileiro sub-20 nesta sexta-feira (04), no Nubank Parque. Com dois gols de Andrey, o clube carioca reverteu o placar desfavorável de 1 a 0 em casa e levou a melhor sobre os paulistas.

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Em sua primeira final disputada, o Vasco se igualou a Cruzeiro, Botafogo, Atlético-MG, Fluminense e Internacional, todos com um título. O Flamengo tem dois, enquanto o Palmeiras soma quatro e é o maior campeão da competição.

O clube do Rio de Janeiro terminou o torneio com 40 gols marcados e 23 sofridos em 24 partidas. A equipe teve a defesa menos vazada do campeonato.

ANDREY FERNANDES BRILHA NA DECISÃO E TERMINA COMO ARTILHEIRO DO VASCO

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O jovem Andrey Fernandes, autor dos dois gols na final, foi o artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro Sub-20. Aos 18 anos, o jogador balançou as redes 11 vezes ao longo da competição.

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Além de se destacar nas categorias de base, o atleta já atuou pela equipe profissional do clube. Em 2025, estreou no Campeonato Carioca durante o empate do Vasco com o Nova Iguaçu por 1 a 1.

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Com isso, Andrey se tornou o primeiro jogador nascido em 2008 a entrar em campo pelo time principal do Vasco.