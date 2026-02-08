Leia a última edição
Esportes

ESPORTES

Vasco vence o Botafogo e evita clássico com Fluminense nas quartas do Carioca

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 08.02.2026, 20:43:00 Editado em 08.02.2026, 20:53:44
O Vasco venceu por 2 a 0 o clássico contra o Botafogo, neste domingo, em São Januário, pela sexta e última rodada da Taça Guanabara. Os dois times entraram em campo já classificados para as quartas de final. Com um jogador a mais durante todo segundo tempo, o Vasco confirmou a vitória, com gols de Brenner e Phillipe Coutinho.

A vitória vascaína foi importante porque evitou o cruzamento com o Fluminense e determinou um novo adversário: o Volta Redonda, terceiro colocado do Grupo A, com 11 pontos e dois gols a menos - 6 a 4 - do que o próprio Vasco no saldo de gols. O Fluminense, líder, vai enfrentar o Bangu, quarto colocado, com 10. As vagas às semifinais serão definidas em apenas um jogo.

O Botafogo já estava garantido na liderança do Grupo B, com nove pontos, e sabia que enfrentaria o Flamengo, quarta colocado, com sete, nas quartas. Por isso, outra vez, usou vários reservas e uma formação alternativa armada pelo técnico argentino Martín Anselmi. Esta, porém, foi sua terceira derrota seguida numa semana. Tinha perdido por 1 a 0 para o Fluminense, pelo Carioca, e depois acabou goleado pelo Grêmio, por 5 a 3, no Brasileirão.

O jogo começou com quase uma hora de atraso, porque o gramado estava impraticável devido as intensas chuvas que caíram no Rio durante todo fim de semana. Com o gramado encharcado, apesar do esforço de duas dezenas de funcionários que trabalharam com rodos, a qualidade técnica do jogo ficou comprometida.

Poucos passes, quase nenhum drible e chutões. O que aconteceu diferente foi a expulsão do jovem Marquinhos, meio-campo de apenas 18 anos, que deixou o Botafogo com um jogador a menos no final do primeiro tempo.

Ele tinha recebido o cartão amarelo logo aos dois minutos, voltou a cometer falta aos 42 minutos por dar um carrinho em cima de Barros. O Vasco criou suas duas primeiras chances de gols após isso. Na cobrança de falta, por Philippe Coutinho, o goleiro Léo Linck saltou para espalmar. Após escanteio, o goleiro do Botafogo não encaixou a bola que sobrou na pequena área. O zagueiro Barboza aliviou quase em cima da linha de gol.

O Vasco voltou mais animado no segundo tempo, pela vantagem numérica, e abriu o placar logo aos três minutos. A jogada começou num levantamento de Philippe Coutinho, não cortado por Bernardo. A sobra ficou com Brenner, que ajeitou e bateu de primeira: 1 a 0.

O herói do jogo lava a alma depois de deixar o campo vaiado pela torcida, no meio de semana, após o empate por 1 a 1 com a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. Ele perdeu muitas chances de gol na sua volta ao clube, mas recebeu total apoio do técnico Fernando Diniz, também vaiado nos últimos jogos.

O próprio Brenner sofreu pênalti aos 15 minutos, após ser derrubado por Justino dentro da área. Na cobrança, Philippe Coutinho bateu no meio e no alto, sem chances de defesa, fazendo 2 a 0, aos 17 minutos.

Com o placar definido e debaixo de chuva, os dois times diminuíram o ritmo. O Vasco diminuiu a intensidade no ataque e o Botafogo finalizou somente uma vez em Léo Jardim.

No meio de semana os dois times voltam a campo pela terceira rodada do Brasileirão. O Botafogo fará o clássico com o Fluminense, quinta-feira, às 19h30, no Maracanã. O Vasco vai buscar a reabilitação em casa diante do Bahia, quarta-feira, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 x 0 BOTAFOGO

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Philippe Coutinho (Johan Rojas); Nuno Moreira (GB), Brenner (Marino Hinestroza) e Andrés Gómez (Paulo Henrique). Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO - Léo Linck; Bastos, Alexander Barboza (Bernardo Valim) e Justino; Kadu, Marquinhos, Jordan Barrera (Arthur Novaes) e Gabriel Abdias; Kadir (Caio Valle), Nathan Fernandes (Kauã Toledo) e Matheus Martins (Artur Izaque). Técnico: Martín Anselmi.

GOLS - Brenner, aos três, e Philippe Coutinho, pênalti, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Robert Renan (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - Marquinhos (Botafogo)

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz

RENDA - Não disponível

PÚBLICO - 15.547 torcedores

LOCAL - São Januário, no rio de Janeiro (RJ).

