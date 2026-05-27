Vasco vence Barracas, termina em segundo e vai jogar os playoffs da Copa Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira, o Vasco, pressionado pela torcida após duas derrotas seguidas no Brasileirão e diante de um pequeno público em São Januário, reflexo de um protesto da torcida que pediu 'público zero', recebeu o Barracas Central (ARG) pela última e decisiva rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Sem muito esforço, o cruzmaltino venceu por 3 a 0 e garantiu vaga nos playoffs da competição, onde enfrentará uma das equipes vindas da Libertadores.

Com o resultado, conquistado com gols de Adson no primeiro tempo e Johan Rojas na etapa final, a equipe de Renato Gaúcho chegou aos 10 pontos e alcançou a terceira vitória no Grupo G. Apesar disso, não foi suficiente para garantir a liderança e a classificação direta para as oitavas de final, já que o Olimpia-PAR venceu em casa o Audax Italiano (CHI) por 3 a 1 e terminou com 13 pontos na ponta da chave.

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Por outro lado, os argentinos, que já entraram em campo sem pretensões, se despedem da competição internacional na lanterna do grupo, com apenas três pontos e nenhuma vitória conquistada. Ao longo das seis partidas, foram três empates e três derrotas.

A partida começou bastante truncada, com o Barracas Central (ARG) adotando uma postura bastante defensiva, com linhas baixas, oferecendo campo e a posse de bola ao Vasco, que, por sua vez, enfrentava dificuldades para criar oportunidades com a bola rolando, especialmente na ligação entre o meio-campo e o ataque.

Mas, mesmo em um jogo violento, que já tinha três cartões amarelos com apenas 16 minutos, os donos da casa conseguiram superar as adversidades e abrir o placar com Adson, aos 31 minutos. Thiago Mendes pegou a sobra de escanteio e bateu forte, mas, na rebatida da defesa, a bola desviou e caiu nos pés de Adson, que, na entrada da área, chegou batendo de primeira no cantinho para fazer 1 a 0.

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Com a vantagem, a equipe carioca conseguiu jogar com mais leveza, e isso melhorou ainda mais aos 38 minutos, quando Rodrigo Insúa chegou muito forte em Adson e recebeu cartão vermelho direto. Com um homem a mais, o Vasco ampliou logo depois, aos 47. Tchê Tchê avançou pelo lado direito e lançou a bola na área. O goleiro Miño saiu mal e mandou a bola nos pés de Adson, que aproveitou para chutar de primeira e fazer o segundo dele e do Vasco na noite, dando números finais ao primeiro tempo.

Na etapa final, com o jogo praticamente resolvido, a equipe de Renato Gaúcho seguiu em cima e fez o terceiro quando o relógio ainda marcava dez minutos. Adson recebeu a bola perto da área, deu bela caneta em Damartino e foi derrubado. Com a lei da vantagem aplicada, a bola ficou com Johan Rojas, que bateu forte, cruzado, para mandar a bola no ângulo, sem chances para o goleiro.

Daí em diante, a equipe cruzmaltina apenas administrava a excelente vantagem construída, mas ainda assim seguia com bom volume ofensivo, pressionando e empurrando os argentinos para o seu campo de defesa. E até chegou a fazer o quarto com Bruno Lopes, mas o VAR confirmou o impedimento.

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E na reta final, após apertar um pouco, o Vasco ainda conseguiu um pênalti aos 39 minutos. Avellar tentou o cruzamento, Jappert abriu o braço para cortar a bola e o árbitro apitou. Porém, na cobrança, Brenner bateu rasteiro no lado esquerdo e Miño defendeu.

Por fim, depois de cinco minutos de acréscimos, o uruguaio Esteban Ostojichi apitou pela última vez aos 50 minutos para colocar ponto final na partida e confirmar a classificação vascaína.

Sem muito tempo para lamentações por não ter conseguido a liderança de seu grupo, o Vasco volta a campo no final de semana. No domingo, às 16h, o Vasco recebe em São Januário o Atlético-MG e busca a recuperação para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão depois de duas derrotas seguidas. O duelo é válido pela 18ª rodada do Brasileirão.

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Já o Barracas Central (ARG) joga somente na próxima semana, na terça-feira, dia 2 de junho, em casa, pela segunda rodada da Copa Argentina, quando recebe o Huracán-ARG no estádio Cláudio Chiqui Tapia, em Buenos Aires.

FICHA TÉCNICA

VASCO 3 X 0 BARRACAS CENTRAL-ARG

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VASCO - Léo Jardim; Tchê Tchê (Nuno Moreira), Carlos Cuesta, Roberto Renan e Cuiabano (Avellar); Thiago Mendes; Barros (Bruno Lopes) e Johan Rojas; Adson (Lukas Zuccarello), Spinelli (Brenner) e Andrés Goméz. Técnico: Renato Gaúcho.

BARRACAS CENTRAL-ARG - Miño; Damián Martínez (Campi), Jappert, Tobio, Demartini e Rodrigo Insúa; Miloc (Maroni), Guaraz (Tomás Porra) e Tapia (Barrios); Briasco (Bogarín) e Bruera. Técnico: Rubén Insúa.

GOLS - Adson, aos 32 e aos 47 minutos do primeiro tempo. E Johan Rojas, aos dez do segundo tempo.

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CARTÕES AMARELOS - Barros e Tchê Tchê (Vasco). Bruera, Tobio, Damián Martínez e Tomás Porra (Barracas Central (ARG).

CARTÃO VERMELHO - Rodrigo Insúa (Barracas Central (ARG).

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU).

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RENDA - R$ 188.672,00.

PÚBLICO - 3.524 torcedores.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).