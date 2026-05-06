Vasco vence Audax Italiano de virada e mantém a liderança do Grupo G da Sul-Americana

Mantendo a sua fama de 'time da virada', o Vasco venceu por 2 a 1 o Audax Italiano, nesta quarta-feira, no estádio Bicentenario La Florida, no Chile, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Com uma formação mista, o time brasileiro manteve a liderança do Grupo G, com sete pontos, deixando o time chileno, com quatro.

Com Renato Gaúcho suspenso, o Vasco foi dirigido pelo auxiliar Marcelo Salles. Com certeza ele não gostou da produção vascaína no primeiro tempo, quando o time cometeu erros simples na defesa e acabou indo para o intervalo perdendo por 1 a 0. Mas o técnico interino mexeu bem no intervalo e deu forças para a virada no segundo tempo.

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Nem bem o jogo tinha começado e o Vasco já cometia erros na defesa. No primeiro minuto, um recuo errado de Saldívia para Fuzaro, o goleiro furou e, na sequência, conseguiu mandar a bola para escanteio. Mas outro erro, aos quatro, foi fatal. O próprio Saldívia recuou para o goleiro, que não percebeu e viu a bola entrar contra suas próprias redes.

O gol deu moral para o time chileno, que dominou as ações no primeiro tempo. Forçou a pressão na saída de bola vascaína e poderia até ter ampliado o placar. O time carioca decepcionou, não indo ao ataque com perigo em nenhuma oportunidade.

Mas tudo mudou no segundo tempo, quando o Vasco voltou com as entradas de Ramon Rique e Matheus França, respectivamente, nas vagas de Tchê Tchê e JP. Mas do que as trocas, o time, enfim, passou a jogar com efetividade, empurrando o Audax para a defesa.

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Aos 13 minutos, saiu um pênalti. Após boa jogada de Paulo Henrique pelo lado direito, a bola ficou na área com Spinelli, que foi derrubado na frente do gol. O pênalti foi marcado e Ortiz acabou expulso por cometer a falta como último homem da defesa. Na cobrança, Spinelli bateu forte no meio do gol e deixou tudo igual: 1 a 1, aos 18.

Depois disso, com um jogador a mais, ficou fácil pra o Vasco, que mandou e desmandou em campo. O segundo gol, o da virada, saiu aos 25 minutos. Após tabela com Nuno Moreira, ele entrou no meio da defesa e finalizou com categoria. Um belo gol: 2 a 1.

Mesmo com a vantagem no placar, o Vasco manteve seu ritmo ofensivo e poderia ter marcado mais gols. Mas administrou bem seu adversário e confirmou a vitória com tranquilidade.

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No domingo, o Vasco 'vira a chave' e recebe o Athletico-PR, em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Sul-Americana só volta a campo no dia 20, em Assunção-PAR, diante do Olimpia.

FICHA TÉCNICA

AUDAX ITALIANO 1 X 2 VASCO

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AUDAX ITALIANO - Tomás Ahumada; Ortiz, Enzo Ferrario, Daniel Pina e Esteban Matus; Zenteno (Rojas), Sandoval (Cabral), Collao e Guajardo (Loyola); Chiaverano e Vadulli (Fuenzalida). Técnico: Gustavo Lema.

VASCO - Daniel Fuzato; Paulo Henrique, Saldívia, Lucas Freitas e Lucas Piton (Avellar); Barros, Tchê Tchê (Ramon Rique) e JP (Matheus França); Marino Hinestroza (Walace Falcão), Spinelli e Nuno Moreira (Lucas Zucarello). Técnico: Marcelo Salles (interino).

GOLS - Salvídia, contra, aos 4 do primeiro tempo. Sipínelli, aos 18, e Matheus França, aos 25 minutos do segundo tempo.

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CARTÕES AMARELOS - Collao e Tomás Ahumada (Audax). Lucas Piton, Barros, Saldívia e Matheus França (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - Ortiz (Audax).

ÁRBITRO - Jhon Ospina (COL).

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RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Estádio Bicentenario La Florida, em La Florida, no Chile.