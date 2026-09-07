Vasco vai até a Colômbia para superar altitude diante do Independiente Santa Fe

O Vasco busca um resultado importante fora de casa para seguir vivo na luta por um dos principais títulos do continente. O time carioca enfrenta o Independiente Santa Fe, da Colômbia, nesta terça-feira (8), às 19h, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, tentando superar a altitude de Bogotá. O duelo será disputado no estádio El Campín, situado a cerca de 2.640 metros acima do nível do mar.

O Vasco chega ao duelo após ter atropelado o Olimpia nas oitavas de final, com uma goleada por 4 a 1 no Paraguai, resultado que manteve vivo o sonho de voltar a conquistar um torneio internacional. Apesar de ter perdido por 1 a 0 para o Fluminense no último sábado, pelo Brasileirão, o grupo de Pedro Emanuel vive momento positivo e busca retomar o caminho das vitórias após ter encerrado uma sequência de três triunfos consecutivos.

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Do outro lado, o Independiente Santa Fe está embalado após protagonizar uma classificação emocionante diante do River Plate. Depois do empate no tempo regulamentar, o time colombiano levou a melhor nos pênaltis no Monumental de Núñez e eliminou um dos favoritos ao título.

O Vasco vai para este desafio sem cinco nomes importantes. O volante Thiago Mendes cumpre suspensão e permaneceu no Rio de Janeiro, assim como o zagueiro Carlos Cuesta e os atacantes Adson e Andrés Gómez, preservados por conta da pesada sequência de jogos.

O atacante Marino Hinestroza é cotado para ganhar uma oportunidade. Contratado no início da temporada por R$ 30 milhões após se destacar pelo Atlético Nacional-COL, o colombiano ainda busca se firmar no elenco vascaíno e foi elogiado por Pedro Emanuel na última rodada.

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"O trabalho que eu fiz com o Marino é tão simples quanto ele acreditar nele próprio e dar mais dele. Se ele mostrar que é importante para a equipe, vai ter mais oportunidades. O Marino, felizmente, como vários outros e muito bem, percebeu que efetivamente isso vai lhe dar oportunidades. Ele está treinando muito bem, muito melhor do que quando eu cheguei", explicou o treinador.

A partida deve render oportunidades para atletas que seguem tentando mostrar para a comissão técnica que podem ser titulares. Além de Hinestroza, o lateral-direito Puma Rodríguez, o zagueiro Lucas Freitas, o volante Cauan Barros, o meia Ramon Rique e o atacante David também devem começar jogando.

O lateral-esquerdo Cuiabano, os volantes Jair e Matheus Carvalho, além do atacante Brenner, todos no departamento médico, são desfalques.

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O Independiente Santa Fe ostenta uma invencibilidade de 10 partidas, com quatro vitórias e seis empates. Em seu último compromisso pelo Campeonato Colombiano empatou por 2 a 2 com o Fortaleza.

O principal nome do elenco comandado por Pablo Repetto é o centroavante Hugo Rodallega, de 41 anos. O veterano vestiu as cores do Bahia entre 2021 e 2022 e soma 19 gols na temporada. Ele deve formar dupla de ataque com Nahuel Bustos, conhecido no Brasil por sua passagem apagada pelo São Paulo em 2022.

O setor ofensivo do Santa Fe ainda conta com Emerson Rodríguez, que disputou 21 partidas pelo Vasco em 2024, mas não conseguiu cair nas graças da torcida vascaína.

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FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE SANTA FE X VASCO

INDEPENDIENTE SANTA FE - Weimar Asprilla; Mateo Puerta, Ivan Scarpeta, Victor Moreno e Jeison Angulo; Luis Palacios, Kilian Toscano, Jhojan Torres e Emerson Rodriguez; Nahuel Bustos e Hugo Rodallega. Técnico: Pablo Repetto.

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VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robert Renan, Lucas Freitas e Lucas Piton; Cauan Barros (Sosa), Tchê Tchê e Ramon Rique; Marino Hinestroza, Bruno Duarte e David (Nuno Moreira). Técnico: Pedro Emanuel.

ÁRBITRO - Darío Herrera (COL).

HORÁRIO - 19h.

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LOCAL - El Campín, em Bogotá (COL).