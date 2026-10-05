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Vasco tem liminar negada pela Justiça para enfrentar o Boca Juniors no Maracanã

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Justiça do Rio de Janeiro negou, nesta segunda-feira, 5, a liminar solicitada pelo Vasco para conseguir atuar no Maracanã contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O clube carioca entrou com uma ação contra a Concessionária Fla-Flu Serviços S.A. para tentar garantir o estádio como palco da partida decisiva.

Segundo o GE, na decisão expedida nesta manhã, a juíza Adriana Marques dos Santos Laia Franco, da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, entendeu que ainda não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar. O principal ponto considerado pela magistrada foi a divergência entre os laudos técnicos apresentados pelo Vasco e pela administradora do Maracanã a respeito das condições e da recuperação do gramado do estádio.

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A juíza ressaltou, porém, que a negativa da liminar não representa uma rejeição definitiva da tese defendida pelo Vasco. Segundo a decisão, a controvérsia técnica envolvendo as condições do campo não pode ser solucionada de forma adequada por meio de uma decisão liminar.

A administradora do Maracanã sustenta que a decisão de não autorizar a realização da partida foi tomada por questões técnicas e operacionais. Entre os argumentos apresentados está a sequência de jogos prevista para o estádio e o consequente desgaste do gramado.

O Vasco, por outro lado, defende que a realização do confronto contra o Boca Juniors não provocaria danos irreversíveis ao campo e tenta encontrar uma solução para utilizar o Maracanã na partida de volta da semifinal.

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Além da disputa judicial, a diretoria vascaína também busca convencer a Conmebol a autorizar São Januário de maneira excepcional. O presidente Pedrinho pediu flexibilidade à entidade sul-americana para que o clube possa manter o confronto em sua casa e afirmou que pretende ampliar o espaço destinado à torcida visitante.

Apesar da tentativa de utilizar o Maracanã, a prioridade do Vasco é realizar a partida contra o Boca Juniors em São Januário. O local, entretanto, não atende atualmente a uma das exigências da Conmebol para partidas de semifinal de competições continentais, que é a capacidade mínima de 30 mil lugares para esse tipo de confronto.

O clube precisa informar o estádio em que pretende disputar a semifinal até dez dias antes da realização da partida. Dessa forma, caso o confronto seja realizado no Rio de Janeiro, o prazo para a definição termina em 10 de outubro.

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Entretanto, se o Vasco optar por mandar o jogo fora da cidade do Rio de Janeiro, a Conmebol determina que a definição seja feita com pelo menos 15 dias de antecedência. Nesse cenário, o prazo se encerra nesta segunda-feira, 5.

Enquanto o local não é definido, Vasco e Boca Juniors se enfrentam pelo primeiro duelo da semifinal da Copa Sul-Americana no dia 13 de outubro, na Argentina.

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