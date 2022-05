Vasco supera o Brusque com dois gols de Nenê e assume a vice-liderança na Série B

(via Agência Estado)

Com dois gols do experiente Nenê, o Vasco continua como único invicto na Série B do Campeonato Brasileiro e, de quebra, encostou no Cruzeiro na briga pela liderança. Na noite desta quinta-feira, o time carioca recebeu e venceu o Brusque, pelo placar de 2 a 0, em São Januário, no Rio.

Com o resultado, o Vasco foi aos 17 pontos, assumindo a vice-liderança, com quatro vitórias e cinco empates em nove jogos. O Cruzeiro, primeiro colocado, tem 19. Já o Brusque permaneceu na parte intermediária da tabela, na décima colocação, com dez pontos.

O duelo começou com o Vasco demorando para se soltar em campo e com o Brusque dominando as ações ofensivas. Logo aos dois minutos, Toty fez bela jogada pela direita e cruzou na medida para Júnior Todinho, que chutou firme, mas o goleiro Thiago conseguiu se esticar todo para fazer a defesa.

Já aos 32, foi a vez de Alex Sandro pegar um rebote do goleiro do Vasco e bater de primeira, porém a bola pegou efeito e acabou saindo raspando a trave. A resposta do time carioca, por sua vez, foi em forma de gol. Aos 40 minutos, Gabriel Pec cruzou, Raniel ajeitou de cabeça e encontrou Nenê, livre na área, que bateu na saída do goleiro.

Na volta do intervalo, o Vasco foi para cima e ampliou aos 17 minutos, mais uma vez com Nenê. O camisa 10 recebeu um toque preciso de Getúlio, na entrada da área, e bateu no cantinho esquerdo do goleiro. Em um primeiro momento, porém, o árbitro marcou impedimento. Mas, após analisar as imagens no VAR, ele apontou o centro do campo e confirmou o gol.

A partir daí, o duelo ficou um pouco mais truncado no meio-campo, mas o Brusque teve uma ótima chance de descontar. Aos 29, Álvaro cruzou na área e encontrou Alex Sandro, livre. Ele tentou finalizar de calcanhar e mandou para fora.

Os dois times voltam a campo na próxima semana para a disputa da 10ª rodada da Série B do Brasileiro. Na quinta-feira (2), o Vasco visita o Grêmio, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, às 20h. No sábado (4), o Brusque recebe o Náutico, no estádio Augusto Bauer, às 11h.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 0 BRUSQUE

VASCO - Thiago Rodrigues; Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara (Zé Gabriel), Andrey dos Santos (Matheus Barbosa) e Nenê; Gabriel Pec, Raniel (Getúlio/Jhon Sánchez) e Palacios (Figueredo). Técnico: Zé Ricardo.

BRUSQUE - Jordan; Pará (Jailson), Bruno Aguiar, Wallace Reis e Airton (Kaio Nunes); Zé Mateus (Luiz Antônio), Rodolfo Potiguar, Toty e Alex Ruan; Júnior Todinho (Álvaro) e Alex Sandro. Técnico: Luan Carlos.

GOLS - Nenê, aos 40 minutos do primeiro tempo e aos 17 do segundo.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS - Nenê (Vasco) e Airton, Pará, Wallace Reis e Toty (Brusque).

RENDA - R$ 594.938,00.

PÚBLICO - 18.242 pagantes.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).