Vasco segura pressão no Barradão bate o Vitória e vai às semifinais da Copa do Brasil

O Vasco garantiu pelo terceiro ano seguido presença nas semifinais da Copa do Brasil. Encarando o 'bicho-papão' da edição e rei das viradas, o time carioca suportou a pressão do Barradão e contou com belos gols de Andrés Gómez e Puma Rodríguez para superar o Vitória por 2 a 0, nesta quarta-feira, carimbando a vaga com o placar agregado de 3 a 0.

Agora o Vasco terá pela frente o Palmeiras como adversário na sequência do mata-mata. O time paulista eliminou o Santos. A classificação também serviu para o time alimentar os cofres, garantindo mais R$ 9 milhões em premiação. O Vitória era considerado o bicho-papão desta Copa do Brasil, depois de eliminar o Flamengo e o Athletico-PR, com duas viradas épicas dentro do Barradão.

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O Vasco agora vira a chave para o clássico diante do Fluminense, no sábado, às 21h, no Maracanã. Já o Vitória encerra a 26ª rodada do Brasileirão na segunda-feira, às 20h, quando recebe o Grêmio, no Barradão.

Buscando mais uma virada, o Vitória imprimiu um ritmo intenso nos primeiros minutos. Com mais posse de bola, tentou furar o bloqueio do Vasco, que se portava bem na parte defensiva. A alternativa encontrada foi a bola área, onde conseguiu levar perigo em cabeçada de Kayzer e Matheuzinho. A equipe carioca tinha dificuldade para sair, mas quando encontrou espaço, carimbou a trave com Spinelli.

O lance animou o Vasco, que ainda teve outra chance com Spinelli, de cabeça. O Vitória seguiu com a bola parada como sua arma e Léo Jardim teve que intervir em cobrança de falta de Mateus Silva. O Vasco se soltou na reta final, explorando principalmente nos contra-ataques. Primeiro Ramon Rique tirou tinta da trave e depois Andrés Gómez, em jogada individual, acertou a rede, mas do lado de fora.

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O Vitória seguiu apostando na bola parada na volta do intervalo e até conseguiu balançar as redes, com Luan Cândido, porém o volante estava em posição irregular, para alívio carioca. O lance aumentou a ansiedade dos donos da casa, que passaram a abusar dos erros e tomar decisões equivocadas. Com isso, o jogo voltou a ficar truncado, com muita disputa por espaço e divididas no meio de campo.

Com o fim se aproximando, o Vitória foi para o tudo ou nada. Povoou o setor ofensivo e cedeu espaço para o contra-ataque para o Vasco. Andrés Gómez avançou livre e mandou no ângulo para marcar um golaço, parecido com o gol da ida, aos 35 minutos. Agora confortável em campo, o Vasco viu o Vitória esmorecer em campo e no último lance, Puma Rodríguez deu uma caneta em Osvaldo, tabelou com Colídio, e carimbou a classificação com um golaço.

FICHA TÉCNICA

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VITÓRIA 0 X 2 VASCO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Fabiano Souza), Cacá (Marinho), Luan Cândido e Ramon (Osvaldo); Walace (Edenilson), Zé Vitor e Matheuzinho; Erick, Renato Kayzer e Tarzia (Renê). Técnico: Jair Ventura.

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Lucas Freitas); Santiago Sosa, Thiago Mendes e Ramon Rique (Tchê Tchê); Adson (Colídio), Spinelli (David) e Andrés Gómez (Marino Hinestroza). Técnico: Pedro Emanuel.

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GOLS - Andrés Gómez, aos 35, Puma Rodríguez, aos 51 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

CARTÕES AMARELOS - Luan Cândido, Cacá e Puma Rodríguez.

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RENDA - R$ 823.621,00.

PÚBLICO - 28.499 torcedores.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).