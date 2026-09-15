Vasco se impõe em São Januário, derruba Santa Fe e vai à semifinal da Sul-Americana

O Vasco transformou São Januário no palco de mais uma noite continental e está entre os quatro melhores da Copa Sul-Americana. Seguro, superior durante boa parte do confronto e sem dar espaço para uma reação do Independiente Santa Fe, o time comandado por Pedro Emanuel venceu por 2 a 0 nesta terça-feira (15) e carimbou a vaga na semifinal da competição.

Depois do empate por 0 a 0 em Bogotá, qualquer vitória era suficiente para o Vasco avançar. O time carioca não se limitou a administrar a vantagem de jogar diante de sua torcida e buscou assumir o controle da partida desde a primeira etapa.

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O Santa Fe assustou logo nos primeiros minutos. Rodallega apareceu duas vezes e obrigou Léo Jardim a trabalhar. Primeiro, o goleiro vascaíno fez boa defesa. Pouco depois, o atacante colombiano cobrou falta e viu a bola passar perto do travessão.

Superada a pressão inicial, o Vasco passou a encontrar espaços, especialmente pelo lado esquerdo, com Marino participando das principais construções ofensivas. A recompensa chegou aos 36 minutos.

Após jogada iniciada pelo colombiano, Saldivia ficou com a sobra e cruzou para a área. Bruno Duarte apareceu para concluir e abrir o placar em São Januário.

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A vantagem não mudou a postura vascaína depois do intervalo. O time cruzmaltino continuou pressionando e ampliou aos 19 da segunda etapa em uma jogada bem construída pelo ataque. Tchê Tchê abriu para Puma Rodríguez pela direita. O lateral levantou a cabeça e colocou a bola na medida para David, que ganhou pelo alto e cabeceou para fazer o segundo.

Precisando reagir para continuar vivo, o Santa Fe tentou aumentar o ritmo. Jhojan Torres conseguiu encontrar Rodallega na entrada da área, mas o atacante bateu cruzado e parou novamente em Léo Jardim. Foi pouco para ameaçar a classificação do rival.

Com dois gols de vantagem, o Vasco soube diminuir os espaços, controlar o restante da partida e impedir que o adversário transformasse os minutos finais em pressão.

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A classificação também amplia o bom momento do Vasco em uma fase decisiva da temporada. O time vinha de vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, e agora soma mais um resultado importante antes de voltar suas atenções para a luta contra a zona de rebaixamento.

O Vasco volta a campo no sábado (19), às 20h30, contra o Coritiba, novamente em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

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VASCO 2 X 0 SANTA FE

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Santiago Sosa (Lucas Freitas), Tchê Tchê e Ramon Rique (Thiago Mendes); Marino Hinestroza (Andrés Gómez), Adson (Nuno Moreira) e Bruno Duarte (David). Técnico: Pedro Emanuel.

SANTA FE - Andres Mosquera; Palacios, Olivera, Moreno e Mafla; Dani Torres (Toscano) e Jhojan Torres (Zapata); Obrian (Bustos), Fagundez e Emerson Rodríguez (Lovera); Rodallega. Técnico: Pablo Repetto.

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GOLS - Bruno Duarte, aos 36 minutos do primeiro tempo. David, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Olivera (Santa Fe).

ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN).

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RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).