Vasco renova contrato com Nenê até o fim do Campeonato Carioca de 2023

O Vasco anunciou, nesta terça-feira, a renovação de contrato com o meia Nenê até abril do ano que vem. O jogador de 41 anos definiu o acerto com a diretoria e prolonga a sua permanência por mais quatro meses. Ele segue em São Januário para disputar o Campeonato Carioca de 2023. "O Vasco da Gama informa que o atleta Nenê teve seu vínculo com o clube renovado até abril", comunicou o clube.

Jogador e diretoria já vinham mantendo contato, já que o contrato terminaria no final de dezembro. Peça importante na campanha do retorno à elite do futebol brasileiro, Nenê terminou a temporada como artilheiro da equipe com 12 gols e 12 assistências. Após o Estadual, as duas partes voltam a conversar para ver a possibilidade de uma nova renovação.

O diretor de futebol Paulo Bracks, que conduziu a negociação, falou da importância do veterano jogador junto ao elenco. "É um atleta que contribuiu muito para o nosso time e precisa receber um tratamento condizente", comentou o dirigente.

Outro nome em pauta do elenco que está na mira da diretoria é Alex Teixeira. O jogador já foi procurado, mas as negociações estão paradas e devem ser retomadas no início de janeiro.

Neste processo de retomada na Série A do Brasileiro, o Vasco vem se preocupando em ajustar o futebol do clube. Após a demissão de Jorginho, Maurício Barbieri, ex-Bragantino e Flamengo, foi contratado para assumir o comando técnico da equipe. Em busca de reforços, o time carioca busca um lateral, um volante e ainda um atacante.

Depois de cumprir o mês de férias, o elenco vascaíno se reapresentou nesta segunda-feira no CT Moacyr Barbosa. Foi o primeiro contato dos jogadores com o novo técnico. Abel Braga, diretor técnico, também esteve no treino para receber os jogadores.